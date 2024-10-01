Véligo Location si mobilita per l'Ottobre Rosa

Il mese di ottobre si tinge di rosa anche quest'anno in occasione dell'Ottobre Rosa, la campagna internazionale di sensibilizzazione e informazione sul cancro al seno, che colpisce ogni anno 78.000 persone in Francia.

Ottobre rosa: Véligo Location si impegna a fianco dell'Institut Curie e dell'associazione Casiopeea

Véligo Location, il servizio di noleggio di Île-de-France Mobilités che consente ai residenti dell'Ile-de-France di testare una bici elettrica per sei mesi, è impegnata nell'edizione 2024 di Ottobre Rosa insieme all'Institut Curie e all'associazione Casiopeea, sport to conquer.

Ma qual è il legame tra ciclismo e cancro al seno? Lo sport e i benefici della pratica fisica per prevenire e superare la malattia.

Benefici difesi dall'associazione Casiopeea, sport to conquer (in collaborazione con l'Institut Curie), che offre sostegno alle donne con malattie organizzando attività sportive adattate ai loro trattamenti durante tutto l'anno.