Véligo Location si mobilita per l'Ottobre Rosa
Il mese di ottobre si tinge di rosa anche quest'anno in occasione dell'Ottobre Rosa, la campagna internazionale di sensibilizzazione e informazione sul cancro al seno, che colpisce ogni anno 78.000 persone in Francia.
Ottobre rosa: Véligo Location si impegna a fianco dell'Institut Curie e dell'associazione Casiopeea
Véligo Location, il servizio di noleggio di Île-de-France Mobilités che consente ai residenti dell'Ile-de-France di testare una bici elettrica per sei mesi, è impegnata nell'edizione 2024 di Ottobre Rosa insieme all'Institut Curie e all'associazione Casiopeea, sport to conquer.
Ma qual è il legame tra ciclismo e cancro al seno? Lo sport e i benefici della pratica fisica per prevenire e superare la malattia.
Benefici difesi dall'associazione Casiopeea, sport to conquer (in collaborazione con l'Institut Curie), che offre sostegno alle donne con malattie organizzando attività sportive adattate ai loro trattamenti durante tutto l'anno.
Una donazione donata all'associazione Casiopeea per ogni abbonamento Véligo Location
Dal 1° ottobre al 31 ottobre 2024, per sostenere il lavoro dell'associazione Casiopeea, Véligo Location donerà un euro per ogni nuovo abbonamento al suo servizio (già più di 100.000 iscritti).
Dieci biciclette con i colori dell'Ottobre Rosa per sensibilizzare sullo screening del tumore al seno
Per sostenere il lavoro dei volontari e riempire le strade di Parigi con il colore dell'ottobre rosa, dieci biciclette Véligo Location ridipinte saranno prestate per sei mesi ai team Casiopeea (un mese con biciclette rosa e cinque mesi con biciclette blu classiche).
Le dieci biciclette saranno consegnate ai membri dell'associazione il 1° ottobre 2024 presso l'Institut Curie alla presenza della Presidenza di Île-de-France Mobilités, Valérie Pécresse, e del Professor Alain Puisieux, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Institut Curie.