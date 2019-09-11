Véligo Location, il punto di partenza per il servizio di noleggio a lungo termine di biciclette elettriche

Punti chiave del servizio Véligo Location

La Véligo Location è una bici elettrica adattata agli spostamenti quotidiani. Ha molte attrezzature per renderla una bici affidabile, efficiente e piacevole: illuminazione anteriore, cestello, frenata sicura o antifurto. Sono disponibili anche accessori opzionali (borsa, casco, marsupio) per adattarsi alle esigenze di tutti.

Per sottoscrivere un abbonamento a noleggio, vai a Véligo Location.