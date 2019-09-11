Véligo Location, il punto di partenza per il servizio di noleggio a lungo termine di biciclette elettriche
Inaugurato mercoledì 11 settembre, il servizio Véligo Location dovrebbe consentire a tutti i residenti dell'Ile-de-France di scoprire l'uso delle e-bike per i loro spostamenti quotidiani, sia per gli spostamenti casa-lavoro o, ad esempio, per raggiungere una stazione ferroviaria.
Non avete seguito l'inaugurazione in diretta su Twitter? Ecco cosa recuperare:
Foto dell'evento dell'inaugurazione di Véligo Location l'11 settembre 2019 alla presenza di Valérie Pecresse.
Punti chiave del servizio Véligo Location
La Véligo Location è una bici elettrica adattata agli spostamenti quotidiani. Ha molte attrezzature per renderla una bici affidabile, efficiente e piacevole: illuminazione anteriore, cestello, frenata sicura o antifurto. Sono disponibili anche accessori opzionali (borsa, casco, marsupio) per adattarsi alle esigenze di tutti.
Per sottoscrivere un abbonamento a noleggio, vai a Véligo Location.
Schema della bici e presentazione dell'attrezzatura associata
Questa bici è offerta ai residenti dell'Ile-de-France per il noleggio a lungo termine di 6 mesi (+ 3 mesi opzionali) e il prezzo di 40 € / mese può essere ridotto a 20 € / mese grazie al sostegno del datore di lavoro. Questo prezzo include il noleggio della bici, ma anche la sua manutenzione! Una volta confermato l'ordine, puoi ritirare il tuo noleggio Véligo in uno dei 250 punti di ritiro disponibili in Île-de-France.