La carta Navigo e Véligo
20.000 posti etichettati Véligo (armadietti sicuri e rifugi) entro il 2020
L'obiettivo del nuovo PDUIF (Plan de mobilité urbains d'Île-de-France) è quello di raggiungere più di 20.000 posti etichettati Véligo (armadietti e rifugi sicuri) entro il 2020. Questo è il motivo per cui sono attualmente allo studio nuovi progetti su vari progetti di trasporto, come estensioni o nuove linee del tram, l'estensione del treno E RER a ovest, il Tram-Express e il Nouveau Grand Paris.
Il servizio è aperto a tutti i passeggeri del trasporto pubblico nella regione Ile-de-France in possesso di una carta Navigo.
Distribuzione
Dal 2012, quando è stato lanciato il sistema Véligo, STIF ha finanziato 77 progetti Véligo che rappresentano quasi 3.700 posti in armadietti e 1.600 posti in rifugi. Nel 2015 sono in servizio 23 strutture Véligo (armadietti e/o rifugi), per un totale di 1.448 posti. L'implementazione continuerà nel 2015 e nel 2016 con l'obiettivo per STIF di finanziare 4.520 nuovi posti in 116 nuove stazioni entro la fine del 2016.