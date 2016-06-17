La carta Navigo e Véligo

20.000 posti etichettati Véligo (armadietti sicuri e rifugi) entro il 2020

L'obiettivo del nuovo PDUIF (Plan de mobilité urbains d'Île-de-France) è quello di raggiungere più di 20.000 posti etichettati Véligo (armadietti e rifugi sicuri) entro il 2020. Questo è il motivo per cui sono attualmente allo studio nuovi progetti su vari progetti di trasporto, come estensioni o nuove linee del tram, l'estensione del treno E RER a ovest, il Tram-Express e il Nouveau Grand Paris.