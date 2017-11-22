Vianavigo: una nuova versione adattata a persone con mobilità ridotta, ciclisti e carpooler

L'arrivo del carpooling e funzionalità migliorate per i ciclisti

Il ciclista avrà a sua disposizione nuove informazioni, come spazi per biciclette self-service (Vélib', Velo2 a Cergy-Pontoise e Cristolib a Créteil) o sicuri (Véligo) situati nel suo ambiente immediato. Verrà inoltre specificato il numero di biciclette disponibili in tempo reale in modo da poter anticipare ancora più facilmente il suo spostamento.

D'altra parte, il carpooling sta facendo il suo grande ritorno nella nuova versione Vianavigo ed è una prima in Francia. In collaborazione con 7 attori del mercato (Blablalines, Citygoo, Clem, IDVroom, Karos, OuiHop e WayzUp), il servizio ti consente di visualizzare i diversi percorsi corrispondenti alla tua ricerca: il luogo di ritiro, gli orari di partenza, il tempo di percorrenza e il prezzo richiesto dall'autista. Un reindirizzamento al sito web del partner completerà la prenotazione.

Il sito è disponibile su www.vianavigo.com e l'app può essere scaricata da Appstore o Playstore.