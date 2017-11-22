Vianavigo: una nuova versione adattata a persone con mobilità ridotta, ciclisti e carpooler
Un uso rielaborato
Un calcolatore di percorso Vianavigo consente a qualsiasi viaggiatore di preparare serenamente i propri viaggi con i mezzi pubblici in tutta l'Île-de-France, ad esempio monitorando in tempo reale gli orari e il traffico della rete. La nuova versione mostrerà ora tutti i trasporti disponibili nelle vicinanze dell'utente offrendogli la possibilità di creare avvisi per essere avvisato in caso di incidente sulla linea che deve prendere.
Tutti i miei viaggi in Île-de-France: percorsi, orari, informazioni sul traffico, nelle vicinanze, mappe e mappe, il mio trasporto di facile accesso, biglietti e tariffe.
Verso trasporti accessibili a tutti
La piattaforma è ora adattata per le persone con mobilità ridotta (persone in sedia a rotelle o con passeggino, ipovedenti ...). Il computer consentirà di conoscere in tempo reale lo stato di funzionamento degli ascensori nelle stazioni ma anche di informare il passeggero su tutte le attrezzature specializzate presenti nella stazione o nel trasporto di sua scelta (annunci sonori, schermi dinamici, ecc.).
La piattaforma Infomobi.com utilizzata per conoscere l'accessibilità dei trasporti include ora le funzionalità del nuovo Vianavigo. Contiene tutte le informazioni necessarie ai passeggeri con mobilità ridotta per pianificare i loro viaggi: numeri di assistenza telefonica e di stazione, mappe adattate agli ipovedenti, ecc.
L'arrivo del carpooling e funzionalità migliorate per i ciclisti
Il ciclista avrà a sua disposizione nuove informazioni, come spazi per biciclette self-service (Vélib', Velo2 a Cergy-Pontoise e Cristolib a Créteil) o sicuri (Véligo) situati nel suo ambiente immediato. Verrà inoltre specificato il numero di biciclette disponibili in tempo reale in modo da poter anticipare ancora più facilmente il suo spostamento.
D'altra parte, il carpooling sta facendo il suo grande ritorno nella nuova versione Vianavigo ed è una prima in Francia. In collaborazione con 7 attori del mercato (Blablalines, Citygoo, Clem, IDVroom, Karos, OuiHop e WayzUp), il servizio ti consente di visualizzare i diversi percorsi corrispondenti alla tua ricerca: il luogo di ritiro, gli orari di partenza, il tempo di percorrenza e il prezzo richiesto dall'autista. Un reindirizzamento al sito web del partner completerà la prenotazione.
Il sito è disponibile su www.vianavigo.com e l'app può essere scaricata da Appstore o Playstore.