Tour virtuale dei futuri tram 9 e tram 10

Un tram di nuova generazione

Île-de-France Mobilités ha già ordinato 22 convogli Citadis X05 da Alstom per 70 milioni di euro. Questi tram saranno consegnati dal 2019 per l'entrata in servizio commerciale entro il 2020 per il tram 9. Ulteriori treni saranno ordinati anche per il tram 10, che funzionerà dal 2023.

Questa nuova attrezzatura, prodotta in Francia, offrirà una grande capacità (314 passeggeri), salite e discese facilitate da grandi aperture, piena accessibilità per le persone con mobilità ridotta e molti schermi per le informazioni ai passeggeri. Inoltre, questi veicoli 100% elettrici non emetteranno gas serra e saranno riciclabili al 98%, contribuendo così attivamente alla lotta contro l'inquinamento e alla qualità dell'aria intrapresa da Île-de-France Mobilités.