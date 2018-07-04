Tour virtuale dei futuri tram 9 e tram 10
Benvenuti a bordo del nuovo tram
Vi invitiamo a scoprire i layout interni ed esterni del Citadis X05, progettato da Alstom secondo le specifiche volute da Île-de-France Mobilités, navigando nel nostro modello virtuale.
Un design acclamato dai residenti dell'Ile-de-France
Nel gennaio 2017, quasi 42.000 residenti dell'Ile-de-France hanno votato il progetto del loro futuro tram durante un'importante consultazione avviata da Île-de-France Mobilités. Più di due votanti su tre hanno votato a favore del modello scelto.
Il design esterno di questo nuovo tram si basa sull'eleganza e la semplicità della sua linea, evidenziata da una striscia luminosa continua su tutto il treno. La luce ha anche una funzione informativa, avvertendo gli utenti dell'apertura delle porte o di una partenza imminente.
Anche all'interno la luce è onnipresente e si diffonde nel treno migliorando l'esperienza del viaggiatore, orientandola e portandole comfort, sicurezza e benessere. Grandi vetrate gli permetteranno anche di godersi il paesaggio attraversato in un'atmosfera rilassante.
I servizi non sono da meno grazie alla presenza di sedili spaziosi e diversificati (seduta individuale, panca, panca semi-in piedi...) e prese USB per la ricarica dei dispositivi mobili.
Il progetto è stato realizzato da Saguez & Partners e Alstom.
Per saperne di più sul tram 9, visita il sito web del progetto.
Ecco il futuro tram che hai scelto. Porte Choisy a Orly-Ville
Un tram di nuova generazione
Île-de-France Mobilités ha già ordinato 22 convogli Citadis X05 da Alstom per 70 milioni di euro. Questi tram saranno consegnati dal 2019 per l'entrata in servizio commerciale entro il 2020 per il tram 9. Ulteriori treni saranno ordinati anche per il tram 10, che funzionerà dal 2023.
Questa nuova attrezzatura, prodotta in Francia, offrirà una grande capacità (314 passeggeri), salite e discese facilitate da grandi aperture, piena accessibilità per le persone con mobilità ridotta e molti schermi per le informazioni ai passeggeri. Inoltre, questi veicoli 100% elettrici non emetteranno gas serra e saranno riciclabili al 98%, contribuendo così attivamente alla lotta contro l'inquinamento e alla qualità dell'aria intrapresa da Île-de-France Mobilités.