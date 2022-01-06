Scegli il volto del nuovo tram T1

Treni più comodi

Porte più ampie, accesso più facile per tutti

Questi nuovi tram saranno dotati di sei doppie porte di 1,30 m per lato, anche alle estremità, per facilitare l'imbarco / discesa dei passeggeri, un accesso più facile per le persone con mobilità ridotta, aria condizionata per migliorare il comfort per i passeggeri, informazioni audio e visive dinamiche e dettagliate e protezione video.

Maggiore capacità di trasporto, maggiore comfort

La capacità di trasporto sarà aumentata del 15% rispetto alle apparecchiature attuali e sono previsti anche nuovi servizi per il comfort dei passeggeri come prese USB per caricare i telefoni cellulari o luci a LED al 100% per migliorare l'atmosfera del viaggio.

Presenze attentamente monitorate

Inoltre, questi treni saranno dotati di un sistema di conteggio dei passeggeri di bordo per flusso per misurare con maggiore precisione il numero di passeggeri sulla linea T1 e migliorare così il servizio fornito.

Il rispetto per l'ambiente al centro

La motorizzazione di questa apparecchiatura ridurrà il consumo di energia di trazione di almeno il 30% rispetto alle apparecchiature attuali. Inoltre, i tram saranno dotati di frenata elettrica ad alte prestazioni. Infine, saranno riciclabili al 95% e recuperabili al 99%.