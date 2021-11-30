Vota per il design della metropolitana della linea 18
Usciti dalla fabbrica nel 2024, messi in servizio dal 2026, i treni della linea 18 collegheranno infine l'aeroporto di Orly alla stazione di Versailles Chantiers in 30 minuti, su 10 stazioni.
Ma... Che aspetto avranno queste nuove metropolitane?
A voi la scelta!
Continuità silenziosa, architettura in movimento o fluidità pulita: per quale design dei treni della linea 18 voterete?
Hai tempo fino alla mezzanotte del 15 dicembre.
Metropolitane automatiche, confortevoli e ad alte prestazioni
I treni della linea 18 della metropolitana dell'Ile-de-France saranno costruiti da Alstom e poi messi a disposizione del futuro operatore scelto da Île-de-France Mobilités nell'ambito della gara d'appalto.
Queste metropolitane automatiche di nuova generazione beneficeranno delle ultime tecnologie che offrono prestazioni elevate:
- Metropolitane con cuscinetti in ferro che possono viaggiare fino a 100 km/h in modalità automatica senza conducente
- Nuovo pilota automatico che riduce l'intervallo tra i treni fino a 85 secondi nelle ore di punta
- Metropolitane aperte lungo tutta la lunghezza dei treni, che offrono ai passeggeri una sensazione di convivialità, spazio e comfort.
- Treni a 3 carrozze lunghi 47 metri che possono trasportare fino a 350 passeggeri per treno