Vota per il design della metropolitana della linea 18

Usciti dalla fabbrica nel 2024, messi in servizio dal 2026, i treni della linea 18 collegheranno infine l'aeroporto di Orly alla stazione di Versailles Chantiers in 30 minuti, su 10 stazioni.

Ma... Che aspetto avranno queste nuove metropolitane?
A voi la scelta!

Continuità silenziosa, architettura in movimento o fluidità pulita: per quale design dei treni della linea 18 voterete?

Hai tempo fino alla mezzanotte del 15 dicembre.

Metropolitane automatiche, confortevoli e ad alte prestazioni

I treni della linea 18 della metropolitana dell'Ile-de-France saranno costruiti da Alstom e poi messi a disposizione del futuro operatore scelto da Île-de-France Mobilités nell'ambito della gara d'appalto.

Queste metropolitane automatiche di nuova generazione beneficeranno delle ultime tecnologie che offrono prestazioni elevate:

  • Metropolitane con cuscinetti in ferro che possono viaggiare fino a 100 km/h in modalità automatica senza conducente
  • Nuovo pilota automatico che riduce l'intervallo tra i treni fino a 85 secondi nelle ore di punta
  • Metropolitane aperte lungo tutta la lunghezza dei treni, che offrono ai passeggeri una sensazione di convivialità, spazio e comfort.
  • Treni a 3 carrozze lunghi 47 metri che possono trasportare fino a 350 passeggeri per treno

