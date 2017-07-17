Hai scelto il design del tessuto del tuo trasporto
È quasi un plebiscito. Più del 43% di voi ha scelto il motivo "Territorio" e le sue linee colorate, simili al layout della rete di trasporto. Questo disegno sarà quindi presente su tutti i tessuti che vestiranno i sedili di treni, metropolitane, tram e autobus nell'Île-de-France dall'autunno 2017.
La scelta del comfort e della qualità
Questa scelta di un tessuto unico per il trasporto pubblico armonizzerà l'identità regionale con materiali di migliore qualità (resistenza all'usura, facilità di pulizia, velocità di manutenzione, riciclabilità) in tutta l'Île-de-France. Ciò innescherà anche un approccio di efficienza economica attraverso la razionalizzazione degli ordini di tessuti e una riduzione dei costi di manutenzione.
Se la rivoluzione dei trasporti nell'Île-de-France avviata un anno fa da Valérie Pécresse, Presidente della Regione Île-de-France e Presidente di Île-de-France Mobilités, comporta investimenti senza precedenti per rinnovare o rinnovare tutto il materiale rotabile e modernizzare le stazioni, comporta anche il miglioramento del comfort. Il design degli interni contribuisce alle condizioni di trasporto quotidiane creando un'atmosfera.
Le consultazioni dei residenti dell'Ile-de-France riguardanti il Grand Paris des Bus e la scelta del design dei tram 9 e 10 all'inizio dell'anno erano già state coronate da successo con migliaia di opinioni espresse.