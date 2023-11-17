FAQ: Assistenza per l'acquisto di bicicletteÀ propos de l’aide à l’achat de vélosChi può ottenere assistenza per l'acquisto di biciclette?L'assistenza per l'acquisto di biciclette è ancora disponibile?Questo aiuto è cumulabile con altri aiuti per l'acquisto di biciclette?L'aiuto per l'acquisto di biciclette riguarda monopattini, skateboard, onewheel e kit di elettrificazione delle biciclette?Faire une demande d’aideDove posso richiedere assistenza per l'acquisto di biciclette?Dove posso trovare informazioni su come ottenere assistenza per l'acquisto di biciclette?Dove posso fare una domanda sul mio aiuto per l'acquisto di biciclette?Achat et remboursementDove posso acquistare la mia bici?Qual è il periodo di rimborso?