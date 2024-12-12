Utilizzare il servizio di car-sharing Communauto nell'applicazione Île-de-France Mobilités

Aggiornato su 12 dicembre 2024

Presentazione del servizio di car sharing Communauto

Communauto è un servizio di car sharing ad anello (con ritorno al punto di partenza) disponibile nell'Île-de-France dal 2012. È uno dei primi attori della regione ad ottenere l'etichetta di car-sharing fornita da Île-de-France Mobilités nel 2019. La sua integrazione all'interno dell'applicazione Ile-de-France Mobilités si è evoluta: ora è possibile prenotare veicoli Communauto.

Puoi saperne di più su questo servizio sul sito web di Communauto.

Devi avere un account Communauto associato al tuo account Île-de-France Mobilités Connect per utilizzare il servizio dalla tua applicazione Île-de-France Mobilités:

Come posso collegare il mio account Communauto nell'app Île-de-France Mobilités?

Se hai già un account Communauto, ecco i passaggi per collegarlo:

  1. Autenticati sull'app con il tuo account Île-de-France Mobilités Connect
  2. Accedi alla sezione "I miei servizi" dal menu dell'applicazione
  3. Clicca sul pulsante "Associa" relativo al servizio Communauto
  4. Inserisci il tuo nome utente e password Communauto nella schermata di autenticazione che appare e convalida.
  5. La tua associazione è convalidata e puoi utilizzare il servizio.

Se non hai un account Communauto, ecco i passaggi per crearne uno:

  1. Autenticati sull'app con il tuo account Île-de-France Mobilités Connect
  2. Accedi alla sezione "I miei servizi" dal menu dell'applicazione
  3. Clicca sul pulsante "Associa" relativo al servizio Communauto
  4. Fai clic sul link "Non ho un account" nella pagina di autenticazione di Communauto e completa il processo di creazione dell'account.
Panoramica dei passaggi per la creazione di un account communauto.
Stai attento! Non sarà possibile utilizzare il servizio immediatamente dopo aver creato un account Communauto. È necessario un ritardo da 1 a 4 giorni per la convalida da parte di Communauto. Sarai informato via e-mail e potrai da quel momento in poi collegare il tuo account Communauto al tuo account Île-de-France Mobilités e usufruire del servizio. Scopri sopra i passaggi da seguire per completare l'associazione.

Per verificare se sei idoneo per il servizio Communauto, clicca qui.

 

Come posso prenotare un veicolo Communauto?

Puoi prenotare un veicolo Communauto da:

  • La mappa "Around Me"
  • La sezione "Altri servizi partner" accessibile dalla scheda "Acquisto"

Per prenotare, semplicemente:

  1. Seleziona la stazione Communauto più vicina dalla mappa e clicca sul pulsante "Scegli un veicolo".
  2. Clicca sulle date di inizio e fine della prenotazione per modificarle. Questa modifica riavvierà una nuova ricerca di veicoli in base ai tuoi criteri. Se non si desidera modificare le date di prenotazione predefinite, è possibile procedere direttamente al passaggio 3.
  3. Seleziona un veicolo dall'elenco visualizzato. L'elenco sarà vuoto se nessun veicolo è disponibile nella stazione selezionata per lo slot definito. In questo caso, puoi cercare sulla mappa la stazione più vicina che offre un veicolo disponibile.
  4. Controlla i dettagli della prenotazione nella schermata di riepilogo e fai clic su "Prenota" per confermare.
  5. La tua prenotazione è ora convalidata

Se hai difficoltà a prenotare un veicolo, contatta Communauto.

Com'è il mio viaggio Communauto?

Per realizzare il tuo viaggio Communauto dall'applicazione Île de France Mobilités senza difficoltà, devi:

  1. Puoi accedere alle informazioni della prenotazione iniziata cliccando su di essa dalla schermata iniziale dell'applicazione o accedendovi dalla sezione "Le mie prenotazioni"
  2. Una volta davanti al veicolo, sbloccalo tramite:
    - La tua carta Navigo registrata al momento della registrazione a Communauto apponendola al lettore situato sul lato guidatore del parabrezza.
    - La carta o chiave RFID che ti è stata fornita da Communauto apponendola al lettore situato sul lato del guidatore del parabrezza.
    - L'applicazione Communauto.
  3. Quindi recuperare la chiave di accensione del veicolo dalla "card/key box" nel vano portaoggetti. Questa chiave ti permetterà di avviare il veicolo e bloccarlo / sbloccarlo se effettui soste occasionali.
  4. Alla fine del viaggio:
    - Restituire il veicolo alla stazione.
    - Rimetti le chiavi nella "card/key box" nel vano portaoggetti.
    - Esci dal veicolo, chiudi le porte e termina il viaggio con l'app Communauto o apponendo la tua carta Navigo Pass o Communauto RFID sul lettore sul lato del guidatore del parabrezza.
    - Assicurati che le porte siano bloccate.
  5. Il tuo viaggio è finito.

Per maggiori dettagli relativi ai viaggi (biglietti, incidenti, benzina ...), clicca qui.

Hai difficoltà con la tua prenotazione? Contattare il servizio Communauto ai numeri 01 720 907 75 o 01 43 55 15 95.

Come posso gestire le mie prenotazioni future?

Come posso cancellare una prenotazione?

Per cancellare una prenotazione che non è iniziata, devi:

  1. Vai alla sezione "Le mie prenotazioni" della tua app.
  2. Seleziona la prenotazione che desideri cancellare.
  3. Fai clic sul pulsante "Annulla" nella schermata "Dettagli prenotazione" che appare.
  4. Conferma la cancellazione.
Presentazione dei passaggi per cancellare una prenotazione.

Nota: la cancellazione di una prenotazione che inizia in meno di 2 ore può comportare una tassa. Per maggiori dettagli sulle spese di cancellazione di una prenotazione Communauto, clicca qui.

Se hai difficoltà a cancellare una prenotazione, chiama il servizio Communauto ai numeri 01 720 907 75 o 01 43 55 15 95. Le spese di chiamata possono essere applicate al momento della prenotazione o della modifica della prenotazione per telefono.

Come posso modificare una prenotazione?

Al momento non è possibile modificare una prenotazione dall'applicazione Île-de-France Mobilités. Puoi farlo dall'app Communauto o accedendo al tuo account sul sito web di Communauto.
Per maggiori dettagli, clicca qui.

 

Come posso scollegare il mio account Communauto dall'applicazione Île-de-France Mobilités?

Puoi scollegare i tuoi account Île-de-France Mobilités e Communauto in qualsiasi momento.

Ciò richiederà:

  1. Accedi alla sezione "I miei servizi" accessibile dal menu.
  2. Fare clic sul pulsante "Dissocia" nel frame corrispondente al servizio Communauto.

Attenzione: la dissociazione degli account bloccherà il tuo accesso al servizio Communauto dall'applicazione mobile Île-de-France Mobilités.

Come posso gestire il mio abbonamento e la fatturazione?

La gestione dell'abbonamento e della fatturazione Communauto non è accessibile dall'applicazione Île-de-France Mobilités. Tuttavia, puoi accedervi tramite l'applicazione Communauto o accedendo al tuo account dal sito web di Communauto.

Perché il prezzo del mio viaggio cambia quando confermo la mia richiesta di prenotazione?

Per la stessa prenotazione, è possibile notare una differenza tra i prezzi visualizzati sugli schermi:

  • Convalida della richiesta di prenotazione
  • Consultazione dei dettagli della prenotazione una volta convalidata

Questa differenza è dovuta al fatto che il prezzo visualizzato nella schermata di consultazione dei dettagli di una prenotazione tiene conto del tipo di pacchetto sottoscritto e del prezzo di riscatto della franchigia, a differenza della schermata di convalida della richiesta di prenotazione.

I due prezzi sono comunque stimati e non tengono conto dei costi relativi al numero di chilometri che percorrerai.

Per maggiori informazioni sui prezzi dei viaggi Communauto, e per stimare il prezzo totale del tuo viaggio, puoi consultare questa pagina.

 