Utilizzare il servizio di car-sharing Communauto nell'applicazione Île-de-France Mobilités
Presentazione del servizio di car sharing Communauto
Communauto è un servizio di car sharing ad anello (con ritorno al punto di partenza) disponibile nell'Île-de-France dal 2012. È uno dei primi attori della regione ad ottenere l'etichetta di car-sharing fornita da Île-de-France Mobilités nel 2019. La sua integrazione all'interno dell'applicazione Ile-de-France Mobilités si è evoluta: ora è possibile prenotare veicoli Communauto.
Puoi saperne di più su questo servizio sul sito web di Communauto.
Devi avere un account Communauto associato al tuo account Île-de-France Mobilités Connect per utilizzare il servizio dalla tua applicazione Île-de-France Mobilités:
Come posso collegare il mio account Communauto nell'app Île-de-France Mobilités?
Se hai già un account Communauto, ecco i passaggi per collegarlo:
- Autenticati sull'app con il tuo account Île-de-France Mobilités Connect
- Accedi alla sezione "I miei servizi" dal menu dell'applicazione
- Clicca sul pulsante "Associa" relativo al servizio Communauto
- Inserisci il tuo nome utente e password Communauto nella schermata di autenticazione che appare e convalida.
- La tua associazione è convalidata e puoi utilizzare il servizio.
Se non hai un account Communauto, ecco i passaggi per crearne uno:
- Autenticati sull'app con il tuo account Île-de-France Mobilités Connect
- Accedi alla sezione "I miei servizi" dal menu dell'applicazione
- Clicca sul pulsante "Associa" relativo al servizio Communauto
- Fai clic sul link "Non ho un account" nella pagina di autenticazione di Communauto e completa il processo di creazione dell'account.
Stai attento! Non sarà possibile utilizzare il servizio immediatamente dopo aver creato un account Communauto. È necessario un ritardo da 1 a 4 giorni per la convalida da parte di Communauto. Sarai informato via e-mail e potrai da quel momento in poi collegare il tuo account Communauto al tuo account Île-de-France Mobilités e usufruire del servizio. Scopri sopra i passaggi da seguire per completare l'associazione.
Per verificare se sei idoneo per il servizio Communauto, clicca qui.
Come posso prenotare un veicolo Communauto?
Puoi prenotare un veicolo Communauto da:
- La mappa "Around Me"
- La sezione "Altri servizi partner" accessibile dalla scheda "Acquisto"
Per prenotare, semplicemente:
- Seleziona la stazione Communauto più vicina dalla mappa e clicca sul pulsante "Scegli un veicolo".
- Clicca sulle date di inizio e fine della prenotazione per modificarle. Questa modifica riavvierà una nuova ricerca di veicoli in base ai tuoi criteri. Se non si desidera modificare le date di prenotazione predefinite, è possibile procedere direttamente al passaggio 3.
- Seleziona un veicolo dall'elenco visualizzato. L'elenco sarà vuoto se nessun veicolo è disponibile nella stazione selezionata per lo slot definito. In questo caso, puoi cercare sulla mappa la stazione più vicina che offre un veicolo disponibile.
- Controlla i dettagli della prenotazione nella schermata di riepilogo e fai clic su "Prenota" per confermare.
- La tua prenotazione è ora convalidata
Se hai difficoltà a prenotare un veicolo, contatta Communauto.
Com'è il mio viaggio Communauto?
Per realizzare il tuo viaggio Communauto dall'applicazione Île de France Mobilités senza difficoltà, devi:
- Puoi accedere alle informazioni della prenotazione iniziata cliccando su di essa dalla schermata iniziale dell'applicazione o accedendovi dalla sezione "Le mie prenotazioni"
- Una volta davanti al veicolo, sbloccalo tramite:
- La tua carta Navigo registrata al momento della registrazione a Communauto apponendola al lettore situato sul lato guidatore del parabrezza.
- La carta o chiave RFID che ti è stata fornita da Communauto apponendola al lettore situato sul lato del guidatore del parabrezza.
- L'applicazione Communauto.
- Quindi recuperare la chiave di accensione del veicolo dalla "card/key box" nel vano portaoggetti. Questa chiave ti permetterà di avviare il veicolo e bloccarlo / sbloccarlo se effettui soste occasionali.
- Alla fine del viaggio:
- Restituire il veicolo alla stazione.
- Rimetti le chiavi nella "card/key box" nel vano portaoggetti.
- Esci dal veicolo, chiudi le porte e termina il viaggio con l'app Communauto o apponendo la tua carta Navigo Pass o Communauto RFID sul lettore sul lato del guidatore del parabrezza.
- Assicurati che le porte siano bloccate.
- Il tuo viaggio è finito.
Per maggiori dettagli relativi ai viaggi (biglietti, incidenti, benzina ...), clicca qui.
Hai difficoltà con la tua prenotazione? Contattare il servizio Communauto ai numeri 01 720 907 75 o 01 43 55 15 95.
Come posso gestire le mie prenotazioni future?
Come posso cancellare una prenotazione?
Per cancellare una prenotazione che non è iniziata, devi:
- Vai alla sezione "Le mie prenotazioni" della tua app.
- Seleziona la prenotazione che desideri cancellare.
- Fai clic sul pulsante "Annulla" nella schermata "Dettagli prenotazione" che appare.
- Conferma la cancellazione.
Nota: la cancellazione di una prenotazione che inizia in meno di 2 ore può comportare una tassa. Per maggiori dettagli sulle spese di cancellazione di una prenotazione Communauto, clicca qui.
Se hai difficoltà a cancellare una prenotazione, chiama il servizio Communauto ai numeri 01 720 907 75 o 01 43 55 15 95. Le spese di chiamata possono essere applicate al momento della prenotazione o della modifica della prenotazione per telefono.
Come posso modificare una prenotazione?
Al momento non è possibile modificare una prenotazione dall'applicazione Île-de-France Mobilités. Puoi farlo dall'app Communauto o accedendo al tuo account sul sito web di Communauto.
Per maggiori dettagli, clicca qui.
Come posso scollegare il mio account Communauto dall'applicazione Île-de-France Mobilités?
Puoi scollegare i tuoi account Île-de-France Mobilités e Communauto in qualsiasi momento.
Ciò richiederà:
- Accedi alla sezione "I miei servizi" accessibile dal menu.
- Fare clic sul pulsante "Dissocia" nel frame corrispondente al servizio Communauto.
Attenzione: la dissociazione degli account bloccherà il tuo accesso al servizio Communauto dall'applicazione mobile Île-de-France Mobilités.
Come posso gestire il mio abbonamento e la fatturazione?
La gestione dell'abbonamento e della fatturazione Communauto non è accessibile dall'applicazione Île-de-France Mobilités. Tuttavia, puoi accedervi tramite l'applicazione Communauto o accedendo al tuo account dal sito web di Communauto.
Perché il prezzo del mio viaggio cambia quando confermo la mia richiesta di prenotazione?
Per la stessa prenotazione, è possibile notare una differenza tra i prezzi visualizzati sugli schermi:
- Convalida della richiesta di prenotazione
- Consultazione dei dettagli della prenotazione una volta convalidata
Questa differenza è dovuta al fatto che il prezzo visualizzato nella schermata di consultazione dei dettagli di una prenotazione tiene conto del tipo di pacchetto sottoscritto e del prezzo di riscatto della franchigia, a differenza della schermata di convalida della richiesta di prenotazione.
I due prezzi sono comunque stimati e non tengono conto dei costi relativi al numero di chilometri che percorrerai.
Per maggiori informazioni sui prezzi dei viaggi Communauto, e per stimare il prezzo totale del tuo viaggio, puoi consultare questa pagina.