Quali sono le condizioni per beneficiare della Carta Scuola?
Le condizioni di ammissibilità per la carta scolastica delle linee regolari sono le seguenti:
- Risiedere nell'Île-de-France (è possibile mantenere un solo indirizzo di residenza).
- Avere meno di 21 anni al 1° settembre dell'anno scolastico di abbonamento.
- Frequentare l'istruzione primaria o secondaria o un corso di preparazione all'apprendistato ed essere scolarizzato in un istituto pubblico o privato e con un contratto di associazione.
- Essere scolarizzati con lo status di esterno o mezza pensione.
- Essere domiciliati a 3 km o più dall'istituto scolastico.