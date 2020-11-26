Quali sono le condizioni per beneficiare della Carta Scuola?

Le condizioni di ammissibilità per la carta scolastica delle linee regolari sono le seguenti:

  • Risiedere nell'Île-de-France (è possibile mantenere un solo indirizzo di residenza).
  • Avere meno di 21 anni al 1° settembre dell'anno scolastico di abbonamento.
  • Frequentare l'istruzione primaria o secondaria o un corso di preparazione all'apprendistato ed essere scolarizzato in un istituto pubblico o privato e con un contratto di associazione.
  • Essere scolarizzati con lo status di esterno o mezza pensione.
  • Essere domiciliati a 3 km o più dall'istituto scolastico.