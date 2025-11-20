Scopri come ricaricare il tuo pass Navigo in video su Android e iOS



- Nel menu Acquista, scegli > Sul mio pass Navigo e posiziona il tuo pass contro il retro del telefono per visualizzarne il contenuto.

Nota: su iPhone, è necessario fare clic su "Leggi il mio pass" prima di presentare il pass nella parte superiore del telefono.

- L'applicazione visualizza quindi i biglietti e i pacchetti validi presenti sul tuo pass Navigo e ti consente di acquistare un biglietto se lo desideri.

- L'app visualizza quindi i diversi biglietti disponibili per l'acquisto. È possibile selezionare il biglietto e, se necessario, la data, i campi e la quantità.

- Prima del pagamento, sei invitato ad autenticarti su Île-de-France Mobilités Connect per beneficiare di diversi vantaggi: registrazione del tuo mezzo di pagamento, prova di acquisto nominativa, processo di acquisto semplificato, consultazione dei tuoi ultimi acquisti, migliore gestione delle tue richieste post-vendita ...

- Per il pagamento, è necessario disporre di una carta di credito e inserire un indirizzo e-mail a cui verrà inviata la prova di acquisto.

Ultimo passo: torna all'applicazione!

- Dopo il pagamento, dovrai presentare nuovamente il tuo pass Navigo sul retro del telefono per caricare il biglietto acquistato. Probabilmente sei andato alla tua app bancaria per convalidare il pagamento, quindi devi tornare all'app di acquisto biglietto per presentare il tuo pass per caricare il biglietto acquistato.

Puoi quindi utilizzare il tuo pass Navigo per viaggiare!