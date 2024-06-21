Come posso leggere correttamente un pass Navigo con il mio telefono?
A seconda del modello di telefono, la lettura di un pass Navigo può differire. È importante capire come posizionare al meglio il pass Navigo per il tuo modello di telefono, che varia a seconda del telefono:
Sulla maggior parte dei modelli, è necessario presentare il pass sul retro del telefono, ma alcuni modelli richiedono di posizionarlo davanti allo schermo (Esempio: Sony Xperia X).
Attenzione, l'orientamento e il posizionamento della mappa possono influire sulla qualità della lettura:
Illustrazione dei diversi possibili posizionamenti del pass Navigo per la sua lettura al telefono.
Alla vibrazione, il tuo pass viene rilevato ed è pronto per essere ricaricato: la lettura / scrittura continua, quindi non spostare il pass e attendere la conferma visiva dell'applicazione prima di rimuovere il pass.
Stai tranquillo, dopo alcune letture del tuo pass Navigo, padroneggerai il gesto che funziona meglio per il tuo modello di telefono.
Si noti inoltre che se si dispone di una custodia protettiva troppo spessa o di schede memorizzate sul retro del telefono, la lettura del pass potrebbe non funzionare. In questo caso, è necessario rimuovere lo scafo e/o le mappe prima di tentare di leggere il pass Navigo.