Per consentire all'operatore interessato di agire il più rapidamente possibile sulla rete che gestisce, qualsiasi comportamento inappropriato da parte di un passeggero dovrebbe essere segnalato direttamente indicando: il giorno, l'ora, la linea, la direzione, l'ubicazione, ecc.

Trova il nome dell'operatore della mia linea

Puoi inviare una copia del tuo messaggio a Ile-de-France Mobilités in modo che possa garantire la risposta che ti verrà data.

Se sei vittima o testimone di un'aggressione, molestie, anche sessuali, hai 5 soluzioni

31 17: chiamare il 3117 31 17 7: invia un SOS con un semplice SMS al 31 17 7. 31 17 Alert, l'app: dai l'avviso in modo discreto con questa app mobile disponibile per iOS e Android App mobile Île-de-France Mobilités: premere il pulsante "31 17" accessibile dalla home page dell'app Terminale di chiamata: nelle stazioni SNCF o RATP, i terminali di chiamata sono sempre disponibili e ti danno anche la possibilità di lanciare un avviso

Indipendentemente dal canale scelto, un operatore sarà lì per risponderti, avvisare le forze di sicurezza o i servizi di emergenza e guidarti su come procedere, servizi che sono ovviamente attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7.