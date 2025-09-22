Come faccio a segnalare il comportamento non sicuro di un altro ospite?
Per consentire all'operatore interessato di agire il più rapidamente possibile sulla rete che gestisce, qualsiasi comportamento inappropriato da parte di un passeggero dovrebbe essere segnalato direttamente indicando: il giorno, l'ora, la linea, la direzione, l'ubicazione, ecc.
Trova il nome dell'operatore della mia linea
Puoi inviare una copia del tuo messaggio a Ile-de-France Mobilités in modo che possa garantire la risposta che ti verrà data.
Se sei vittima o testimone di un'aggressione, molestie, anche sessuali, hai 5 soluzioni
- 31 17: chiamare il 3117
- 31 17 7: invia un SOS con un semplice SMS al 31 17 7.
- 31 17 Alert, l'app: dai l'avviso in modo discreto con questa app mobile disponibile per iOS e Android
- App mobile Île-de-France Mobilités: premere il pulsante "31 17" accessibile dalla home page dell'app
- Terminale di chiamata: nelle stazioni SNCF o RATP, i terminali di chiamata sono sempre disponibili e ti danno anche la possibilità di lanciare un avviso
Indipendentemente dal canale scelto, un operatore sarà lì per risponderti, avvisare le forze di sicurezza o i servizi di emergenza e guidarti su come procedere, servizi che sono ovviamente attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7.