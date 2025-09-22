Come faccio a segnalare un comportamento o una guida inappropriati di un conducente?
Per consentire all'operatore interessato di agire il più rapidamente possibile sulla rete che gestisce, è necessario segnalargli direttamente qualsiasi comportamento inappropriato da parte di uno dei suoi agenti indicando: il giorno, l'ora, la linea, la direzione, l'ubicazione, ecc.
Trova il nome dell'operatore della mia linea
Puoi inviare una copia del tuo messaggio a Ile-de-France Mobilités in modo che possa garantire la risposta che ti verrà data.