Come contattare l'agenzia Navigo?

Aggiornato su 27 novembre 2025

Cerchi assistenza, informazioni?

La sezione FAQ dedicata al Navigo Pass offre le risposte alle domande più frequenti.

Puoi anche accedere a molti servizi online su My Space > My Navigo : richiesta di certificato, rinnovo, sospensione, risoluzione, dichiarazione di smarrimento/furto, aggiornamento dei tuoi dati di contatto, ecc.

I reclami relativi al malfunzionamento, allo smarrimento o al furto di un pass devono essere inviati direttamente agli sportelli dei vettori, agli sportelli RATP e agli sportelli SNCF Navigo Services.

Per qualsiasi altra richiesta specifica relativa al pacchetto Navigo Month, al pacchetto Navigo Week e al follow-up dell'ordine di un pass Navigo, contattare l'agenzia Navigo telefonicamente o per posta.

  • Telefono : 09 69 39 22 22 (chiamata senza sovrapprezzo)
  • Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00 e il sabato dalle 9:00 alle 20:00
  • Per ridurre i tempi di attesa, si prega di utilizzare le chiamate durante le ore di scarsa affluenza (vedi tabella sotto)

Preferisci le chiamate durante le ore di punta:

Mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 10 o dalle 18 alle 20
Sabato tutto il giorno dalle 9 alle 20

  • Posta ordinaria: i reclami per posta raccomandata con avviso di ricevimento, come l'invio di una ricevuta a seguito del deterioramento di un pass o le dichiarazioni di mancata ricezione di un pass devono essere inviati per posta al seguente indirizzo:
    Agenzia Navigo
    TSA 8445277213 AVON CEDEX