Come contattare l'agenzia Navigo?
Cerchi assistenza, informazioni?
La sezione FAQ dedicata al Navigo Pass offre le risposte alle domande più frequenti.
Puoi anche accedere a molti servizi online su My Space > My Navigo : richiesta di certificato, rinnovo, sospensione, risoluzione, dichiarazione di smarrimento/furto, aggiornamento dei tuoi dati di contatto, ecc.
I reclami relativi al malfunzionamento, allo smarrimento o al furto di un pass devono essere inviati direttamente agli sportelli dei vettori, agli sportelli RATP e agli sportelli SNCF Navigo Services.
Per qualsiasi altra richiesta specifica relativa al pacchetto Navigo Month, al pacchetto Navigo Week e al follow-up dell'ordine di un pass Navigo, contattare l'agenzia Navigo telefonicamente o per posta.
- Telefono : 09 69 39 22 22 (chiamata senza sovrapprezzo)
- Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00 e il sabato dalle 9:00 alle 20:00
- Per ridurre i tempi di attesa, si prega di utilizzare le chiamate durante le ore di scarsa affluenza (vedi tabella sotto)
Preferisci le chiamate durante le ore di punta:
Mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 10 o dalle 18 alle 20
Sabato tutto il giorno dalle 9 alle 20
- Posta ordinaria: i reclami per posta raccomandata con avviso di ricevimento, come l'invio di una ricevuta a seguito del deterioramento di un pass o le dichiarazioni di mancata ricezione di un pass devono essere inviati per posta al seguente indirizzo:
Agenzia Navigo
TSA 8445277213 AVON CEDEX