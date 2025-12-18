Come contattare l'Agenzia di Trasporto Solidale?
I contatti con l'Agence Solidarité Transport riguardano solo le richieste o i rinnovi di pacchetti gratuiti/solidali. Le richieste relative ai servizi Navigo o ai problemi riscontrati con un pass devono essere indirizzate ai servizi interessati.
Ottieni o rinnova il tuo pacchetto gratuito / solidale
Per richiedere o rinnovare il tuo pacchetto gratuito o solidale, vai sul sito web di Solidarité Transport o contatta direttamente l'Agence Solidarité Transport per telefono o per posta.
Telefono
0800 948 999 (chiamata gratuita da rete fissa).
I consulenti ti rispondono dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 19. Ricordati di portare il tuo numero Navigo.
Posta ordinaria
Agenzia di Trasporto Solidale
TSA 86838 – 95905 CERGY PONTOISE CEDEX
Operazioni relative al pass Navigo
Per beneficiare dei servizi Navigo associati al tuo pass (ottenimento di un certificato di pacchetto, modifica delle zone di validità, sostituzione di un pass smarrito o rubato, modifica del pass, ecc.), puoi:
- Connessione ai servizi online su My Navigo
- Recarsi presso l'agenzia commerciale dei vettori, i punti vendita RATP o i Comptoirs Services Navigo SNCF
- Contatta l'Agenzia Navigo