Come contattare l'agenzia imagine R?

Aggiornato su 28 ottobre 2025

Vuoi assistenza per il tuo piano imagine R?

La sezione FAQ sul pacchetto fornisce le risposte alle domande più frequenti.

In caso di malfunzionamento o deterioramento di un pass, le procedure devono essere eseguite direttamente con le agenzie commerciali dei vettori, presso il punto vendita RATP o presso il Navigo SNCF Service Desk.

Per qualsiasi altra richiesta relativa al tuo pass imagine R che richieda un contatto, puoi contattare l'agenzia imagine R per telefono, posta o e-mail.

Telefono

09 69 39 22 22 ( chiamata senza sovrapprezzo).

I consulenti rispondono alle vostre richieste dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 20.

Esempi di domande che possono essere impugnate:

  • Dichiarazione di mancata ricezione del tuo pass imagine R
  • Dichiarazione di smarrimento o furto del pass Navigo imagine R

Reti sociali

Instagram: imagine_r_

Facebook: @carteImagineR

Twitter: @imagine_R_

Posta ordinaria

I reclami per posta raccomandata con avviso di ricevimento, come le richieste di cancellazione o le dichiarazioni di mancata ricezione del pass, devono essere inviati per posta a:

Agenzia imagine R
77213 AVON CEDEX

E-mail

Puoi inviare un'e-mail direttamente dal tuo spazio personale My Space > My Navigo o scrivere all'indirizzo [email protected].