Come contattare l'agenzia imagine R?
Vuoi assistenza per il tuo piano imagine R?
La sezione FAQ sul pacchetto fornisce le risposte alle domande più frequenti.
In caso di malfunzionamento o deterioramento di un pass, le procedure devono essere eseguite direttamente con le agenzie commerciali dei vettori, presso il punto vendita RATP o presso il Navigo SNCF Service Desk.
Per qualsiasi altra richiesta relativa al tuo pass imagine R che richieda un contatto, puoi contattare l'agenzia imagine R per telefono, posta o e-mail.
Telefono
09 69 39 22 22 ( chiamata senza sovrapprezzo).
I consulenti rispondono alle vostre richieste dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 20.
Esempi di domande che possono essere impugnate:
- Dichiarazione di mancata ricezione del tuo pass imagine R
- Dichiarazione di smarrimento o furto del pass Navigo imagine R
Reti sociali
Instagram: imagine_r_
Facebook: @carteImagineR
Twitter: @imagine_R_
Posta ordinaria
I reclami per posta raccomandata con avviso di ricevimento, come le richieste di cancellazione o le dichiarazioni di mancata ricezione del pass, devono essere inviati per posta a:
Agenzia imagine R
77213 AVON CEDEX
Puoi inviare un'e-mail direttamente dal tuo spazio personale My Space > My Navigo o scrivere all'indirizzo [email protected].