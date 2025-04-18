Come posso contattare il servizio Véligo Location?
Vuoi informazioni sul servizio Véligo Location? Consultare la sezione FAQ associata al servizio potrebbe aiutarti a trovare le informazioni che stai cercando. Non esitate a consultare il sito web del servizio: https://www.veligo-location.fr/.
Per qualsiasi altra richiesta specifica, o in caso di problema/guasto, è possibile contattare il servizio via email o telefono.
Contatta Véligo Location via e-mail
Il servizio è raggiungibile via email, tramite il form presente sul sito o direttamente tramite l'indirizzo [email protected].
Contatta Véligo Location per telefono
Il numero 09 69 36 96 30 (servizio gratuito + prezzo della chiamata) consente di ottenere assistenza dalle 8:30 alle 19:00 nei giorni feriali e dalle 9:00 alle 18:00 il sabato.