Come posso contattare le agenzie PAM?
Desiderate ricevere informazioni, inviare una richiesta o fornire un feedback ai team PAM? Trova di seguito i dettagli di contatto delle agenzie che coprono l'Île-de-France.
Prenotazione di corse occasionali
Come promemoria, la prenotazione di viaggi occasionali non richiede necessariamente un contatto diretto. È infatti possibile:
- prenota il tuo viaggio dal tuo spazio online, attraverso il sito web dell'agenzia PAM da cui dipende la tua casa
- prenota da un'applicazione mobile, se l'agenzia PAM nella tua zona ne offre una
Visualizzazione di domande e risposte
Vuoi essere informato su un argomento particolare? Non esitate a visitare il sito web dell'agenzia WFP che desiderate raggiungere, a volte vengono proposte domande / risposte e possono aiutarvi a trovare le informazioni che state cercando.
Contatta PAM 75
- Telefono: 0810 0810 75 (Prezzo di una chiamata locale da rete fissa) o 01 70 23 27 32
- Sito internet: www.pam.iledefrance-mobilites.fr
- Contatto: [email protected]
- Indirizzo postale: 48 rue Gabriel Lamé, 75012, PARIS
Contatta PAM 77
- Telefono: 0810 0810 77 (Prezzo di una chiamata locale da rete fissa) o 01 64 10 69 00
- Sito internet: www.pam.iledefrance-mobilites.fr
- Contatto: [email protected]
- Indirizzo postale: 195 Rue Lavoisier ZAE Bel Air, 77240, CESSON
Contatta PAM 78-92
- Telefono : 0806 00 78 92
- Sito internet: www.pam.iledefrance-mobilites.fr
- Contatto: [email protected]
- Indirizzo postale: 12 avenue des prés, 78180, MONTIGNY LE BRETONNEUX
Contatta l'agenzia PAM 91
- Telefono: 0810 10 11 91 (Prezzo di una chiamata locale da rete fissa) o 01 60 87 85 80
- Sito internet: www.pam.iledefrance-mobilites.fr
- Contatto: [email protected]
- Indirizzo postale: FlexCité 91, 39 rue Bois Chaland 91090, LISSES
Contatta PAM 93
- Telefono: 09 88 99 93 93 (Prezzo di una chiamata locale da rete fissa) o 01 49 90 40 30
- Sito web: pam93.iledefrance-mobilites.fr
- Contatto: [email protected]
- Indirizzo postale: Z.I Les Mardelles – Le Provence, 26/36 rue Alfred Nobel, 93 600, AULNAY-SOUS-BOIS
Contatta l'agenzia PAM 94 / FILIVAL
- Telefono: 0810 0810 94 (prezzo di una chiamata locale da rete fissa) o 01 41 79 71 85
- Sito internet: www.pam.iledefrance-mobilites.fr
- Contatto: [email protected]
- Indirizzo postale: 10, allée Jean-Baptiste Preux, 94140, ALFORTVILLE
Contatta PAM 95
- Telefono : 0810 111 095 (prezzo di una chiamata locale da rete fissa) o 01 77 02 20 20
- Sito web: www.pam95.iledefrance-mobilites.fr
- Indirizzo postale: 11/17 rue Constantin Pecqueur, ZAC des Châtaigniers, 95150, TAVERNY