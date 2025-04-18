Come posso contattare le agenzie PAM?

Aggiornato su 18 aprile 2025

Desiderate ricevere informazioni, inviare una richiesta o fornire un feedback ai team PAM? Trova di seguito i dettagli di contatto delle agenzie che coprono l'Île-de-France.

Prenotazione di corse occasionali

Come promemoria, la prenotazione di viaggi occasionali non richiede necessariamente un contatto diretto. È infatti possibile:

  • prenota il tuo viaggio dal tuo spazio online, attraverso il sito web dell'agenzia PAM da cui dipende la tua casa
  • prenota da un'applicazione mobile, se l'agenzia PAM nella tua zona ne offre una

Visualizzazione di domande e risposte

Vuoi essere informato su un argomento particolare? Non esitate a visitare il sito web dell'agenzia WFP che desiderate raggiungere, a volte vengono proposte domande / risposte e possono aiutarvi a trovare le informazioni che state cercando.

Contatta PAM 75

Contatta PAM 77

Contatta PAM 78-92

Contatta l'agenzia PAM 91

Contatta PAM 93

  • Telefono: 09 88 99 93 93 (Prezzo di una chiamata locale da rete fissa) o 01 49 90 40 30
  • Sito web: pam93.iledefrance-mobilites.fr
  • Contatto: [email protected]
  • Indirizzo postale: Z.I Les Mardelles – Le Provence, 26/36 rue Alfred Nobel, 93 600, AULNAY-SOUS-BOIS

Contatta l'agenzia PAM 94 / FILIVAL

Contatta PAM 95

  • Telefono : 0810 111 095 (prezzo di una chiamata locale da rete fissa) o 01 77 02 20 20
  • Sito web: www.pam95.iledefrance-mobilites.fr
  • Indirizzo postale: 11/17 rue Constantin Pecqueur, ZAC des Châtaigniers, 95150, TAVERNY