Come posso contattare il servizio di trasporto su richiesta di Île-de-France Mobilités?

Aggiornato su 12 dicembre 2024

Vuoi contattare il servizio Trasporto su richiesta ? Ti invitiamo a consultare prima le FAQ offerte dal servizio, la risposta alla tua domanda potrebbe essere lì.

Come promemoria, la prenotazione dei viaggi non richiede necessariamente un contatto diretto. È anche possibile attraversare:

  • l'app mobile TàD
  • il sito TàD

Scopri come prenotare

Per qualsiasi altra richiesta o reclamo, contattare direttamente il servizio.

Contatta il servizio via e-mail

Il servizio clienti è accessibile dal modulo sul sito web TàD.

Contatta il servizio telefonicamente

Visita il sito per scoprire il numero di telefono di TàD