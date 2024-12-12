Come posso contattare il servizio di trasporto su richiesta di Île-de-France Mobilités?
Vuoi contattare il servizio Trasporto su richiesta ? Ti invitiamo a consultare prima le FAQ offerte dal servizio, la risposta alla tua domanda potrebbe essere lì.
Come promemoria, la prenotazione dei viaggi non richiede necessariamente un contatto diretto. È anche possibile attraversare:
- l'app mobile TàD
- il sito TàD
Per qualsiasi altra richiesta o reclamo, contattare direttamente il servizio.
Contatta il servizio via e-mail
Il servizio clienti è accessibile dal modulo sul sito web TàD.
Contatta il servizio telefonicamente
Visita il sito per scoprire il numero di telefono di TàD