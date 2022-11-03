L'account Île-de-France Mobilités è già utilizzato per accedere ai servizi di trasporto pubblico offerti da Île-de-France Mobilités sul suo sito web e sulla sua applicazione mobile. Con un unico account, puoi:

Gestisci i tuoi contratti e abbonamenti nel tuo spazio My Navigo,

Acquista il tuo mese o settimana Navigo e convalida direttamente con il tuo cellulare,

Oppure tieni traccia dei tuoi acquisti e delle ricariche dei pass Navigo effettuati dall'applicazione mobile Île-de-France Mobilités e accedi alle tue ricevute di acquisto.

D'ora in poi, il tuo account Île-de-France Mobilités ti consente anche di beneficiare dei due viaggi di carpooling offerti ogni giorno da Île-de-France Mobilités ai titolari di un pacchetto Navigo.

Le tue procedure sono quindi semplificate, poiché tutto ciò di cui hai bisogno è l'autenticazione con Île-de-France Mobilités Connect dall'applicazione di carpooling per determinare se sei idoneo, se il tuo pacchetto viene caricato sul tuo pass Navigo o direttamente sul tuo cellulare per convalidare. E se cambi il tuo pacchetto o pass, non c'è nessun passaggio aggiuntivo da fare!

Buono a sapersi : il tuo account Île-de-France Mobilités ti consente anche di accedere ad altri servizi di mobilità (Vélib, Communauto) dall'applicazione mobile Île-de-France Mobilités e presto ad altri servizi.