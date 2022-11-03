Come posso accedere ai miei viaggi di carpooling offerti tramite il mio account Île-de-France Mobilités?
Il tuo account Île-de-France Mobilités ti consente di beneficiare di due viaggi di carpooling offerti ogni giorno.
Segui i passaggi passo-passo per beneficiare delle corse offerte:
1. Vai alla tua applicazione Île-de-France Mobilités per cercare un percorso e visualizzare i percorsi offerti dai nostri partner di carpooling, verrai reindirizzato all'applicazione partner.
oppure
Dall'app del tuo operatore di carpooling preferito, accedi utilizzando il tuo ID Île-de-France Mobilités Connect.
2. Se non hai ancora un account, puoi creare un account Île-de-France Mobilités direttamente dall'applicazione di carpooling.
oppure
Se hai già un account partner, dovrai associarlo al tuo account Île-de-France Mobilités all'interno dell'applicazione di carpooling.
3. Una volta effettuato l'accesso con il tuo account Île-de-France Mobilités, il partner sarà in grado di conoscere la tua idoneità all'offerta come passeggero*.
* Viaggio offerto entro il limite di 2 viaggi di massimo 30 km al giorno