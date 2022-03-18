Come viaggiare con il carpooling in Île-de-France?
Per viaggiare grazie al carpooling in Île-de-France, puoi andare direttamente all'applicazione IDF Mobilités, disponibile su iOS e Android, o alla pagina Me Move del sito web di Île-de-France Mobilités.
Quindi cerca il tuo percorso, fai clic sulla scheda "carpooling" e seleziona il percorso che meglio si adatta ai tuoi criteri.
Verrai quindi reindirizzato automaticamente al sito web di uno dei nostri partner, dovrai solo registrarti per goderti il viaggio in carpooling.