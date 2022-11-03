Se non riesci a ottenere una corsa in carpooling gratuita, controlla:

- Sull'applicazione partner che sei connesso o associato (in caso di connessione con un account partner) al tuo account Île-de-France Mobilités.

- Sul tuo spazio personale Île-de-France Mobilités, controlla che il tuo pass Navigo sia associato al tuo account Île-de-France Mobilités. Per collegare il tuo account, trova la procedura qui.

- Che il tuo abbonamento Navigo sia valido e sia tra gli abbonamenti idonei:

Navigo mensile

Pacchetto di solidarietà gratuito

Navigo Solidarité (75% e 50%)

Navigo annuale

Navigo Senior

Ametista

Imagine R (Scuola e Studente)

Per verificare se il tuo abbonamento è idoneo, puoi recuperare le informazioni su tutti i tuoi abbonamenti sul tuo account personale Île-de-France Mobilités accedendo a "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" nella sezione "I miei contratti".

- Che il tuo viaggio rispetti la zona di 30 km in Île-de-France.

Se il problema persiste, contatta il servizio clienti dell'operatore di carpooling tramite la loro app.