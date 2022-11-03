Non riesco a ottenere un giro di carpooling gratuito. Cosa fare?
Se non riesci a ottenere una corsa in carpooling gratuita, controlla:
- Sull'applicazione partner che sei connesso o associato (in caso di connessione con un account partner) al tuo account Île-de-France Mobilités.
- Sul tuo spazio personale Île-de-France Mobilités, controlla che il tuo pass Navigo sia associato al tuo account Île-de-France Mobilités. Per collegare il tuo account, trova la procedura qui.
- Che il tuo abbonamento Navigo sia valido e sia tra gli abbonamenti idonei:
- Navigo mensile
- Pacchetto di solidarietà gratuito
- Navigo Solidarité (75% e 50%)
- Navigo annuale
- Navigo Senior
- Ametista
- Imagine R (Scuola e Studente)
Per verificare se il tuo abbonamento è idoneo, puoi recuperare le informazioni su tutti i tuoi abbonamenti sul tuo account personale Île-de-France Mobilités accedendo a "jegeremacartenavigo.iledefrance-mobilites.fr" nella sezione "I miei contratti".
- Che il tuo viaggio rispetti la zona di 30 km in Île-de-France.
Se il problema persiste, contatta il servizio clienti dell'operatore di carpooling tramite la loro app.