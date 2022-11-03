I viaggi* sono offerti per i passeggeri con pass: Navigo mensile, Solidarité Gratuité, Navigo Solidarité (75% e 50%) e Navigo Annuel et Sénior, Améthyste e Imagine R convalidano al momento del viaggio.

In tempi di interruzione dei trasporti o picchi di inquinamento: questo servizio è aperto a tutti**, abbonati o meno

*I viaggi offerti devono rispettare una zona di 30 km nell'Île-de-France.

**Dispositivo soggetto alla decisione della Direzione dell'Île-de-France o della prefettura, sarai avvisato dall'operatore di carpooling