Sono maggiorenne e ho un abbonamento Imagine R ma non ho accesso ai viaggi offerti. Cosa fare?
Se hai un abbonamento Imagine R attivo, hai diritto alle corse gratuite.
Tuttavia, l'app dell'operatore di ride-sharing potrebbe indicare che non si dispone di un abbonamento idoneo.
Ciò può essere dovuto al fatto che stai utilizzando un account a pagamento Imagine R (ad esempio: quello dei tuoi genitori) anziché un account come titolare dell'abbonamento. Niente panico!
Segui i passaggi seguenti per risolvere il problema, ti verrà chiesto di:
PASSO 1. Controllare (e se necessario modificare) l'indirizzo email dell'account utilizzato
PASSO 2. Crea un account come titolare della carta
PASSO 1. Verifica dell'indirizzo e-mail dell'account utilizzato
1. Accedi al tuo spazio personale Île-de-France Mobilités con il tuo account abituale
2. Nella sezione "My Navigo", dovresti vedere almeno due persone:
-La prima persona, il pagatore dell'abbonamento lo immagina R (esempio: il tuo genitore)
-Sotto, tu e il tuo contratto immaginate R
3. Clicca su "Informazioni personali" dalla prima persona, il pagatore dell'abbonamento immagina R
4. Controlla l'email
•Se si tratta del tuo indirizzo e-mail, deve essere modificato per inserire l'indirizzo e-mail del tuo genitore/pagante facendo clic su "Modifica la mia e-mail". Attenzione, il tuo genitore/pagante deve attivare il suo nuovo indirizzo email cliccando sul link che gli è stato inviato.
•Se si tratta dell'indirizzo e-mail del genitore/pagante, non è necessario fare nulla, disconnettersi e procedere al PASSAGGIO 2.
5. Esci dall'account genitore/pagante
PASSO 2. Creazione di un nuovo account Île-de-France Mobilité come titolare della carta
1. Crea il tuo account Île-de-France Mobilités con il tuo indirizzo email
2. Collega il tuo pass Navigo al tuo nuovo account
3. Verifica la tua idoneità con il tuo nuovo account sull'app dell'operatore di ride-sharing