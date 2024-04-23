Puoi denunciare lo smarrimento o il furto del tuo pass Navigo:

Online dal tuo spazio personale : clicca su "denuncia lo smarrimento/furto della mia carta" e lasciati guidare. Una volta completata la dichiarazione online, il tuo vecchio pass Navigo verrà disattivato definitivamente. Riceverai il tuo nuovo pass Navigo entro un massimo di 10 giorni (esclusi i fine settimana e i giorni festivi) dal ricevimento della tua richiesta. Se hai un abbonamento, sarà già caricato con esso (tranne il pass giornaliero e Navigo Easy).

Presso l'agenzia commerciale dei vettori, presso alcuni sportelli RATP o presso il Navigo SNCF Service Desk

Per telefono, contattando l'Agenzia Navigo al numero 09.69.39.22.22 (chiamata senza sovrapprezzo)

Il tuo pass Navigo viene sostituito in caso di smarrimento o furto su tua richiesta contro il pagamento di una somma forfettaria di 15 euro TTC. La tassa verrà detratta dalla fattura successiva se si applica online o per telefono. Queste tasse devono essere pagate al momento della richiesta se viene effettuata presso l'agenzia commerciale dei vettori, in alcuni sportelli RATP o presso lo sportello dei servizi SNCF Navigo.

BUONO A SAPERSI : In caso di smarrimento / furto del pass, i contratti / pacchetti e gli eventuali diritti di sconto vengono ricaricati in modo identico su un nuovo pass Navigo, ad eccezione del pass Navigo Day e del Navigo Easy. Questi non possono essere sostituiti e le biglietti caricate su di essi non possono essere rimborsate. Devi comprarne uno nuovo per poter circolare. Il pass Navigo Day può essere rimborsato in conformità con le CGSU in vigore.

In caso di esistenza di più contratti o pacchetti sul pass Navigo, la dichiarazione di smarrimento o furto può essere effettuata su Internet, ma la sostituzione del pass con carico dei biglietti di trasporto deve essere effettuata faccia a faccia, sia nell'agenzia commerciale dei vettori, in alcuni sportelli RATP o presso il Navigo SNCF Service Desk.

ATTENZIONE : Tutti i viaggi effettuati sul tuo contratto Navigo Liberté + fino alla registrazione della dichiarazione di smarrimento del tuo pass saranno fatturati e dovranno essere pagati.