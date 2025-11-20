Come trasferisco i miei biglietti tra il mio vecchio e il mio nuovo telefono Android?
Ecco cosa fare di seguito. Attenzione: se non hai più il tuo vecchio telefono, potrai recuperare solo i pacchetti Navigo Month e Navigo Week, a condizione che tu abbia precedentemente collegato il tuo telefono al tuo account Île-de-France Mobilités dal menu Il mio spazio > I miei supporti.
- Accedi al tuo account Île-de-France Mobilités Connect.
- Dal vecchio telefono, salva i tuoi biglietti nel menu Contattaci > Il mio telefono > Voglio eseguire il backup dei miei biglietti.
- Quando viene eseguito il backup dei biglietti, vengono eliminati dal telefono.
Per recuperare i biglietti nel nuovo telefono:
- Vai al menu Contattaci > Il mio telefono> Voglio recuperare il contenuto di un vecchio telefono.
Non è possibile trasferire i biglietti dal telefono Android allo smartwatch e viceversa.