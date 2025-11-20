Come faccio a trasferire i miei biglietti tra iPhone o con Apple Watch?
Il trasferimento di biglietti tra due iPhone compatibili con il servizio avviene in due passaggi.
1. Backup
- Esegui il backup dei biglietti presenti sul tuo iPhone
- Vai all'app Mappe del tuo iPhone, seleziona la tua carta Navigo dematerializzata, fai clic sul menu contestuale (...) > Dati carta > Elimina (in basso) che attiva il backup dei biglietti.
- Quando viene eseguito il backup dei biglietti, vengono eliminati dal telefono.
2. Trasferimento
- Vai all'app Mappe sul tuo nuovo iPhone, seleziona il pulsante (+) > Mappe precedenti, quindiseleziona il backup che desideri ripristinare.
- Nell'applicazione mobile, la sezione Contattaci > I biglietti caricati nel mio iPhone > Voglio recuperare il contenuto [...] ti ricorda la procedura da seguire.
Il trasferimento di biglietti tra un iPhone e un Apple Watch viene eseguito dall'app Watch sull'iPhone, nella scheda Il mio orologio > Carte e Apple Pay.
Il trasferimento può essere effettuato da un iPhone all'orologio e viceversa.