Il pass Navigo, il telefono e l'orologio connesso sono tre supporti di biglietti di trasporto separati. I biglietti nel pass Navigo, i biglietti nel telefono e i biglietti nello smartwatch non sono sincronizzati. Non è possibile trasferirli tra questi supporti.

Nella schermata iniziale del servizio "Acquisto" dell'applicazione, è necessario scegliere il supporto su cui verrà caricato il biglietto: pass Navigo, telefono o orologio connesso.