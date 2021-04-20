Perché il mio compenso non corrisponde all'importo previsto?
Il tuo risarcimento potrebbe non apparire sul tuo conto bancario con l'importo previsto. Ciò significa che il rimborso viene effettuato in 2 fasi, con:
- un bonifico di 47 euro sul tuo conto bancario da un lato;
- Il tuo prossimo pagamento mensile di 38 € non detratto d'altra parte, per arrivare a un totale di 85 €.
Si noti che
Il rimborso viene effettuato:
- tramite bonifico bancario se paghi l'abbonamento tramite addebito diretto;
- sulla carta di credito utilizzata per il pagamento o tramite assegno inviato a casa tua se paghi in contanti.
Se riscontri un problema, puoi consultare le FAQ disponibili sulla piattaforma di rimborso.