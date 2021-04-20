Perché il mio compenso non corrisponde all'importo previsto?

Aggiornato su 20 aprile 2021

Il tuo risarcimento potrebbe non apparire sul tuo conto bancario con l'importo previsto. Ciò significa che il rimborso viene effettuato in 2 fasi, con:

  • un bonifico di 47 euro sul tuo conto bancario da un lato;
  • Il tuo prossimo pagamento mensile di 38 € non detratto d'altra parte, per arrivare a un totale di 85 €.

Si noti che

Il rimborso viene effettuato:

  • tramite bonifico bancario se paghi l'abbonamento tramite addebito diretto;
  • sulla carta di credito utilizzata per il pagamento o tramite assegno inviato a casa tua se paghi in contanti.

Se riscontri un problema, puoi consultare le FAQ disponibili sulla piattaforma di rimborso.