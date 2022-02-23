Cos'è un asse non puntiforme e come faccio a sapere se sono collegato?
Per essere il più vicino possibile alla situazione vissuta dagli utenti, ogni linea RER, treno, metropolitana fuori Parigi è stata divisa in assi; Puoi trovare i dettagli qui
1. Come viene definita la puntualità di un asse?
La percentuale di puntualità rappresenta il tasso di passeggeri che arrivano in orario. Un viaggiatore è considerato "puntuale" quando arriva a destinazione con meno di cinque minuti di ritardo rispetto all'orario di arrivo teorico.
Un mese è considerato non puntuale quando meno dell'80% dei viaggiatori su un asse arriva a destinazione con un ritardo rigorosamente inferiore a cinque minuti rispetto all'orario teorico di arrivo.
Un'operazione di compensazione viene aperta quando un asse ha subito almeno tre mesi di non puntualità durante l'anno solare precedente.
Trova il bollettino di puntualità di tutti gli assi qui.
2. Come faccio a sapere a quale asse sono collegato?
Per impostazione predefinita, il luogo di residenza determina l'asse o gli assi a cui si è collegati.
Se l'asse che utilizzi regolarmente per recarti al tuo luogo di lavoro o di studio è interessato da una misura di rimborso, dovrai giustificare questo luogo di lavoro o di studio presentando un documento giustificativo nel processo di candidatura.
Sono accettate le seguenti parti:
· Luogo di lavoro:
o Busta paga
o Prova del datore di lavoro
· Luogo di studio:
o Certificato di scolarizzazione
o Carta dello studente
Fai attenzione, puoi fare una richiesta solo come parte di un'operazione: o al biglietto del tuo luogo di residenza, o al biglietto del tuo luogo di lavoro o di studio.