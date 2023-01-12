Per impostazione predefinita, è il tuo luogo di residenza registrato nel tuo account online che determina l'asse o gli assi a cui sei collegato. Assicurati che sia aggiornato prima di iniziare un'applicazione.

Il tuo luogo di lavoro o di studio può anche trovarsi su un asse interessato da una misura di rimborso. Ti verrà chiesto di fornire la prova durante la tua domanda.

Sono accettate le seguenti parti:

Luogo di lavoro: busta paga o prova del datore di lavoro

Luogo di studio: Certificato di scolarizzazione

Puoi fare una sola richiesta per campagna di rimborso biglietto puntualità dell'anno solare precedente: o al biglietto del tuo luogo di residenza, o al biglietto del tuo luogo di lavoro o di studio.

Per ogni operazione, l'elenco dei comuni che sono collegati a un asse o a una linea è specificato nel capitolo "Il tuo indirizzo". Si noti che queste condizioni possono variare da un'operazione all'altra. Puoi trovare i dettagli dei criteri di ammissibilità selezionando l'operazione che ti riguarda nell'area di compensazione Navigo.