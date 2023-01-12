Quali sono i requisiti di ammissibilità?
Chi può beneficiare di una misura di rimborso?
Le seguenti regole si applicano a tutte le operazioni di rimborso:
- È necessario essere in possesso di pacchetti validi durante il/i periodo/i interessato/i dalla misura.
- Solo i clienti che vivono, lavorano o studiano in Ile-de-France sono idonei. Inoltre, troverete nella pagina di ogni operazione i dettagli dei comuni inclusi per questa misura di rimborso.
- Sia il portatore che il pagatore del pacchetto possono effettuare la richiesta, ma è sempre il pagatore che riceve il pagamento.
- Solo i clienti maggiorenni e minorenni emancipati alla data di presentazione della domanda possono presentare una richiesta di rimborso. Per i minori, la domanda deve essere presentata da un tutore legale.
Le condizioni possono variare da un'operazione all'altra. I criteri specifici di ammissibilità sono specificati nella pagina dettagliata di ciascuna misura di rimborso: li trovi nell'Area Compensazione Navigo.
Come faccio a sapere se sono idoneo per il biglietto del mio indirizzo?
Per impostazione predefinita, è il tuo luogo di residenza registrato nel tuo account online che determina l'asse o gli assi a cui sei collegato. Assicurati che sia aggiornato prima di iniziare un'applicazione.
Il tuo luogo di lavoro o di studio può anche trovarsi su un asse interessato da una misura di rimborso. Ti verrà chiesto di fornire la prova durante la tua domanda.
Sono accettate le seguenti parti:
- Luogo di lavoro: busta paga o prova del datore di lavoro
- Luogo di studio: Certificato di scolarizzazione
Puoi fare una sola richiesta per campagna di rimborso biglietto puntualità dell'anno solare precedente: o al biglietto del tuo luogo di residenza, o al biglietto del tuo luogo di lavoro o di studio.
Per ogni operazione, l'elenco dei comuni che sono collegati a un asse o a una linea è specificato nel capitolo "Il tuo indirizzo". Si noti che queste condizioni possono variare da un'operazione all'altra. Puoi trovare i dettagli dei criteri di ammissibilità selezionando l'operazione che ti riguarda nell'area di compensazione Navigo.
Ho diritto a diverse misure di rimborso, quale scegliere?
Per la campagna annuale di rimborso biglietto puntualità è possibile presentare una sola richiesta di rimborso per cliente (titolare) e per transazione. Dovresti scegliere l'asse che prendi regolarmente, sia al biglietto della tua casa che del tuo posto di lavoro / studio.
Se altre misure di rimborso hanno luogo contemporaneamente (ad esempio il rimborso al biglietto di scioperi), il cumulo delle operazioni sarà possibile caso per caso.
Come faccio a sapere se il mio piano è idoneo?
L'elenco dei pacchetti che danno diritto al rimborso è specificato nel capitolo "Il tuo pacchetto Navigo" della pagina dei dettagli di ciascuna misura di rimborso.
Si noti che queste condizioni possono variare da un'operazione all'altra. Puoi trovare i dettagli dei criteri di ammissibilità selezionando l'operazione che ti riguarda nell'area di compensazione Navigo.
Questo è l'ultimo pacchetto che hai detenuto nel periodo interessato che verrà automaticamente preso in considerazione.
In generale, i biglietti T+, i biglietti origine-destinazione, i pacchetti brevi (Mobilis, Navigo Jour, Tickets Jeune Weekend / Jeunes Weekend pass, Paris Visite), Navigo Liberté+, i pacchetti Imagine R Junior, i biglietti gratuiti e i pacchetti Ametista non sono idonei.