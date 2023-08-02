Un rimborso minimo di € 10 sarà applicato per gli abbonati Navigo Month o Annual in tutte le aree che vivono, lavorano o studiano nei comuni serviti al di fuori di Parigi dalle linee gestite da Transilien SNCF Voyageurs e interessati dallo sciopero per 1, 2 o 3 giorni. Per altri pacchetti ammissibili, l'importo è proporzionale.

Per gli abbonati che sono stati colpiti 4 giorni o più, il contratto sarà applicato: Transilien SNCF Voyageurs rimborsa € 2,80 per giorno di sciopero per un mese Navigo o annuale in tutte le zone. Île-de-France Mobilités aggiunge un ulteriore risarcimento di € 10 per compensare il disagio subito dai viaggiatori durante questo periodo. Per un abbonamento Navigo Month o Annual tutte le zone, il rimborso sarà compreso tra € 21,20 e € 91,20, a seconda delle filiali. Per altri pacchetti ammissibili, l'importo è proporzionale.

Per essere rimborsato, devi aver acquistato un pacchetto durante i mesi in cui hai avuto giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.