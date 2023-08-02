Rimborso Navigo a seguito degli scioperi del primo semestre 2023: come funziona?
⚠ Questa campagna di rimborso è ormai terminata: non è più possibile presentare nuove domande.
A seguito dei movimenti sociali all'inizio dell'anno, Île-de-France Mobilités sta lanciando una campagna di compensazione per gli abbonati i cui viaggi sono stati colpiti dallo sciopero.
Grazie al nuovo contratto firmato tra Île-de-France Mobilités e Transilien SNCF Voyageurs, richiede che ogni giorno al di sotto del servizio minimo (cioè quando l'offerta di trasporto effettuata su una filiale è inferiore al 33% dell'offerta teorica) dia diritto a un risarcimento di un trentesimo del canone mensile Navigo, ovvero 2,80 euro al giorno per un mese Navigo in tutte le zone.
Ventinove rami delle linee ferroviarie hanno visto, in almeno un giorno, un servizio inferiore al 33% e alcuni hanno avuto più di 20 giorni di servizio inferiore al 33%.
Tutte le domande devono essere presentate sulla piattaforma online messa a disposizione da Île-de-France Mobilités tra il 05/07/2023 e il 02/08/2023 (incluso). Tieni presente che dovrai accedere o creare un account Île-de-France Mobilités Connect per presentare una richiesta di rimborso.
Come vengono calcolati gli importi rimborsati?
Un rimborso minimo di € 10 sarà applicato per gli abbonati Navigo Month o Annual in tutte le aree che vivono, lavorano o studiano nei comuni serviti al di fuori di Parigi dalle linee gestite da Transilien SNCF Voyageurs e interessati dallo sciopero per 1, 2 o 3 giorni. Per altri pacchetti ammissibili, l'importo è proporzionale.
Per gli abbonati che sono stati colpiti 4 giorni o più, il contratto sarà applicato: Transilien SNCF Voyageurs rimborsa € 2,80 per giorno di sciopero per un mese Navigo o annuale in tutte le zone. Île-de-France Mobilités aggiunge un ulteriore risarcimento di € 10 per compensare il disagio subito dai viaggiatori durante questo periodo. Per un abbonamento Navigo Month o Annual tutte le zone, il rimborso sarà compreso tra € 21,20 e € 91,20, a seconda delle filiali. Per altri pacchetti ammissibili, l'importo è proporzionale.
Per essere rimborsato, devi aver acquistato un pacchetto durante i mesi in cui hai avuto giorni di sciopero con servizio inferiore al 33%.
Come viene definito il livello di servizio di una filiale?
Il livello di servizio di una filiale è calcolato dal rapporto tra l'offerta di trasporto effettuata e l'offerta di trasporto prevista.
Un'operazione di rimborso viene aperta quando una filiale ha sperimentato un livello di servizio inferiore al 33% dell'offerta di trasporto teorica, almeno un giorno.
Quali pacchetti Navigo sono idonei?
Per beneficiare di un rimborso, è necessario essere in possesso di un pacchetto Navigo, tra quelli elencati di seguito, durante i mesi in cui sono stati giorni di sciopero con servizio inferiore al 33% per il ramo interessato:
- Navigo Annuel (Tutte le zone, zone 2-3, zone 3-4, zone 4-5)
- Navigo Month (qualunque sia il mezzo) (Tutte le zone, zone 2-3, zone 3-4, zone 4-5)
- Immagina R Studente
- Immagina la scuola R
- Navigo Annual Senior Pricing
- Navigo Solidarity 75% mesi (Tutte le zone, zone 2-3, zone 3-4, zone 4-5)
- Navigo Monthly Sconto 50% (Tutte le zone, zone 2-3, zone 3-4, zone 4-5)
Quali importi possono essere rimborsati?
L'importo varia a seconda dei giorni di sciopero con servizio inferiore al 33% di ciascuna filiale e in base al pacchetto acquistato.
È sempre l'ultimo pacchetto che hai detenuto nell'ultimo mese con un livello di offerta di trasporto inferiore al 33% che verrà preso in considerazione per la base di calcolo del rimborso.
È necessario presentare una richiesta per poter recuperare tutti i dati dei clienti. Durante questa richiesta, verrà effettuato un calcolo sulla base dei tuoi acquisti e l'importo esatto ti verrà comunicato alla fine del corso.
Per maggiori informazioni vai alla pagina "A quanto ammonterà il mio rimborso?".
Luogo di residenza, di lavoro o di studio
Per beneficiare di un rimborso, devi aver vissuto, lavorato o studiato in un comune collegato a un ramo RER o ferroviario che ha avuto un livello di offerta di trasporto inferiore al 33% L'elenco dei comuni collegati a una filiale è specificato nel capitolo "Il tuo indirizzo" della pagina dettagliata di ciascuna operazione di rimborso.
Al momento della richiesta, la tua idoneità è determinata in base al tuo comune di residenza, registrato nel tuo spazio personale. Se desideri presentare domanda biglietto del tuo comune di lavoro o di studio, dovrai presentare una prova. Sono accettate le seguenti parti:
- Luogo di lavoro: prova del datore di lavoro, KBIS o certificato di pagamento URSSAF per lavoratori autonomi, lavoratori autonomi o liberi professionisti
- Luogo di studio: certificato di istruzione o scolarizzazione
Nell'ambito del rimborso a seguito degli scioperi della prima metà del 2023, puoi beneficiare di un solo rimborso: o al biglietto del tuo luogo di residenza, o al biglietto del tuo luogo di lavoro o di studio.
Ti sei trasferito durante l'anno?
Avevi diritto al biglietto del tuo indirizzo durante il periodo coperto dal rimborso, ma da allora ti sei trasferito?
Per impostazione predefinita, la tua idoneità si basa sull'ultimo indirizzo registrato nel tuo spazio personale. Puoi dichiarare un altro indirizzo relativo a un trasloco nell'ultimo anno finalizzando una domanda e quindi scrivendo una richiesta e fornendo la prova.
Nota che verrà preso in considerazione un solo indirizzo, per tutto l'anno passato, anche se ti sei trasferito durante l'anno.
Per giustificare il cambiamento di indirizzo, sono accettati i seguenti documenti:
- Bolletta telefonica
- Bolletta della luce o del gas
- Ricevuta di affitto o biglietto di proprietà
- Bolletta dell'acqua
- Avviso di accertamento o certificato di non imposizione
- Prova dell'imposta sulla casa
- Certificato di assicurazione abitativa o fattura
Ho diritto a diverse operazioni che riguardano il rimborso a seguito degli scioperi del primo semestre 2023, quale scegliere?
Per il relativo rimborso a seguito degli scioperi della prima metà del 2023, è possibile presentare una sola richiesta di rimborso per cliente.
Spetta a te scegliere il ramo che prendi regolarmente, se biglietto la tua casa o il tuo posto di lavoro / studio.
Se, ad esempio, il tuo luogo di residenza e il tuo luogo di lavoro / studio sono collegati a rami diversi che danno tutti diritto a un rimborso, non sarà possibile cumulare le richieste. Una volta accettata una prima richiesta, non sarà possibile effettuarne un'altra per lo stesso utente.
Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda?
