Cosa succede se non riesco a trovare il mio numero di pass Navigo Discovery o se mi è stato rifiutato il rimborso con il mio pass Navigo Discovery?
Quando richiedi un rimborso sulla piattaforma https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr, nella fase "Per quale account vuoi richiedere un rimborso?", seleziona l'opzione "Pacchetto Discovery Pass" se hai ricaricato il tuo Navigo Discovery Pass:
- in un punto vendita o su un distributore automatico RATP o Transilien SNCF,
- presso i commercianti autorizzati,
- o su alcuni sportelli bancomat.
Se utilizzi il tuo smartphone (Android o iPhone) per ricaricare il tuo pass Navigo Discovery tramite l'applicazione Ile-de-France Mobilités, Bonjour RATP o SNCF Connect, seleziona l'opzione "Pacchetto smartphone".
In ogni caso, una volta selezionata l'opzione che corrisponde alla tua situazione, dovrai inserire il numero scritto accanto al microchip, senza gli spazi e senza la lettera (numero incorniciato in rosso nell'immagine qui sotto).
Se incontri problemi durante questa procedura, ti invitiamo ad andare fino alla fine del percorso e quindi presentare un reclamo fornendo tutti i dettagli necessari. È inoltre possibile contattare 09 70 82 82 83 dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00 e il sabato dalle 9:00 alle 20:00.