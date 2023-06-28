Cosa succede se non riesco a trovare il mio numero di pass Navigo Discovery o se mi è stato rifiutato il rimborso con il mio pass Navigo Discovery?

Quando richiedi un rimborso sulla piattaforma https://www.dedommagement.iledefrance-mobilites.fr, nella fase "Per quale account vuoi richiedere un rimborso?", seleziona l'opzione "Pacchetto Discovery Pass" se hai ricaricato il tuo Navigo Discovery Pass:

  • in un punto vendita o su un distributore automatico RATP o Transilien SNCF,
  • presso i commercianti autorizzati,
  • o su alcuni sportelli bancomat.

Se utilizzi il tuo smartphone (Android o iPhone) per ricaricare il tuo pass Navigo Discovery tramite l'applicazione Ile-de-France Mobilités, Bonjour RATP o SNCF Connect, seleziona l'opzione "Pacchetto smartphone".

In ogni caso, una volta selezionata l'opzione che corrisponde alla tua situazione, dovrai inserire il numero scritto accanto al microchip, senza gli spazi e senza la lettera (numero incorniciato in rosso nell'immagine qui sotto).

Numero di supporto Navigo Discovery Pass

Se incontri problemi durante questa procedura, ti invitiamo ad andare fino alla fine del percorso e quindi presentare un reclamo fornendo tutti i dettagli necessari. È inoltre possibile contattare 09 70 82 82 83 dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00 e il sabato dalle 9:00 alle 20:00.