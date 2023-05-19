A biglietto eccezionale quest'anno, dato il deterioramento della qualità del servizio tra settembre e dicembre 2022 legato alle difficoltà di reclutamento di autisti e personale di manutenzione, ma anche ai movimenti sociali diffusi che hanno interrotto il servizio, Valérie Pécresse, Presidente di Île-de-France Mobilités, ha deciso di rimborsare mezzo mese di pacchetto Navigo ai residenti dell'Ile-de-France che hanno detenuto almeno tre pagamenti mensili del pacchetto Navigo nel periodo.

⚠ Questa campagna di rimborso è ormai terminata: non è più possibile presentare nuove domande.