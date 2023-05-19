Rimborso relativo alla qualità del servizio tra settembre e dicembre 2022: come funziona?
A biglietto eccezionale quest'anno, dato il deterioramento della qualità del servizio tra settembre e dicembre 2022 legato alle difficoltà di reclutamento di autisti e personale di manutenzione, ma anche ai movimenti sociali diffusi che hanno interrotto il servizio, Valérie Pécresse, Presidente di Île-de-France Mobilités, ha deciso di rimborsare mezzo mese di pacchetto Navigo ai residenti dell'Ile-de-France che hanno detenuto almeno tre pagamenti mensili del pacchetto Navigo nel periodo.
⚠ Questa campagna di rimborso è ormai terminata: non è più possibile presentare nuove domande.
Quali pacchetti Navigo sono idonei?
Per beneficiare di un rimborso, è necessario aver detenuto almeno 3 pagamenti mensili del pacchetto Navigo, tra quelli elencati di seguito, per almeno tre mesi nel periodo settembre – dicembre 2022 :
- Navigo annuale, compresi i prezzi senior
- Navigo Months, incluso Discovery Pass e Smartphone
- Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
- immagina R Student e immagina R School
Quali importi possono essere rimborsati?
L'importo del rimborso a cui hai diritto si basa sull'ultimo pacchetto idoneo detenuto nel periodo settembre-dicembre 2022.
L'importo del rimborso è calcolato come segue: 0,5 volte l'importo mensile dell'ultimo pacchetto idoneo nel periodo settembre – dicembre 2022.
È necessario presentare una richiesta per poter recuperare tutti i dati dei clienti. Durante questa richiesta, verrà effettuato un calcolo sulla base dei tuoi acquisti e l'importo esatto ti verrà comunicato alla fine del corso.
Luogo di residenza, lavoro o studio:
Solo i clienti che vivono, lavorano o studiano nell'Île-de-France hanno diritto a questa campagna di rimborso.
Se vivi al di fuori dell'Île-de-France ma lavori o studi in un comune situato nell'Île-de-France e soddisfi le altre condizioni di ammissibilità dell'operazione di rimborso, puoi presentare una domanda fornendo un documento che giustifichi il tuo luogo di lavoro o di studio. Sono accettate le seguenti parti:
- Luogo di lavoro: prova del datore di lavoro
- Luogo di studio: certificato di istruzione o scolarizzazione
Ti sei trasferito durante l'anno?
Avevi diritto al biglietto del tuo indirizzo durante il periodo coperto dal rimborso, ma da allora ti sei trasferito?
Per impostazione predefinita, la tua idoneità si basa sull'ultimo indirizzo registrato nel tuo spazio personale. Puoi dichiarare un altro indirizzo relativo a un trasloco nell'ultimo anno finalizzando una domanda e quindi scrivendo una richiesta e fornendo la prova.
Nota che verrà preso in considerazione un solo indirizzo, per tutto l'anno passato, anche se ti sei trasferito durante l'anno.
Per giustificare il cambiamento di indirizzo, sono accettati i seguenti documenti:
- Bolletta telefonica
- Bolletta della luce o del gas
- Ricevuta di affitto o biglietto di proprietà
- Bolletta dell'acqua
- Avviso di accertamento o certificato di non imposizione
- Prova dell'imposta sulla casa
- Certificato di assicurazione abitativa o fattura
Posso cumulare il rimborso legato alla qualità del servizio e quello relativo alla puntualità 2022?
Se vivi, lavori o studi in uno dei comuni serviti dalla RER B o dalla RER D, puoi anche beneficiare di un rimborso aggiuntivo: consulta le condizioni di ammissibilità e fai una seconda richiesta tornando allo spazio di compensazione per i clienti Navigo.
Non riesci a trovare la risposta alla tua domanda?
Scrivici cliccando sul pulsante qui sotto o chiamaci allo 09 70 82 82 83, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00 e il sabato dalle 9:00 alle 20:00.