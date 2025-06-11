Come posso ottenere un certificato di pacchetto imagine R?
Hai diversi modi per ottenere un certificato:
- dal tuo spazio personale :
"Il mio Navigo" >> Seleziona il pacchetto interessato >> "Il mio certificato" >> Puoi selezionare gli anni o i mesi che ti interessano;
- negli sportelli, negli sportelli e nelle agenzie commerciali dei vettori RATP e Transilien SNCF.
- per telefono: chiamare il numero 09 69 39 22 22 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 o il sabato dalle 9 alle 20 (chiamata senza sovrapprezzo);
- per posta: invia la tua richiesta al seguente indirizzo
AGENZIA IMAGINE R
TSA 94444
77213 AVON CEDEX