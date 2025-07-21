Come regolarizzare un debito immagina R?

Aggiornato su 21 luglio 2025

Puoi saldare il tuo debito:

  • online: pagando con carta di credito, dal tuo spazio personale "My Navigo" >> Seleziona il pacchetto interessato >> "Regolarizza"
  • per telefono: pagando con carta di credito, al numero 09 69 39 22 22 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 o il sabato dalle 9 alle 20 (chiamata senza sovrapprezzo);
  • in contanti o con carta di credito: presso l'agenzia di vendita dei vettori, presso i punti vendita RATP o presso il Navigo SNCF Service Desk ;
  • per posta: inviando un assegno intestato all'Agenzia imagine R, specificando il nome e cognome del titolare, al seguente indirizzo:
    AGENZIA IMAGINE R
    Servizio di raccolta
    TSA 24455
    77213 AVON CEDEX