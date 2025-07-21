Come posso annullare il mio piano Imagine R?
È possibile, a determinate condizioni, annullare il suo pacchetto imagine R.
- Qualsiasi richiesta di risoluzione è definitiva. Non saranno possibili nuovi abbonamenti per l'anno in corso.
- Nessuna risoluzione può essere richiesta dal cliente durante gli ultimi 3 mesi di validità del contratto commerciale.
Condizioni di risoluzione
La disdetta del pacchetto imagine R senza motivo è possibile:
- prima dell'inizio della validità del pacchetto. Viene addebitata solo la tassa di iscrizione di 8 euro;
- durante il primo mese di utilizzo del pacchetto. Vengono addebitati gli 8 euro di spese amministrative e il primo pagamento mensile.
Oltre questi periodi, la disdetta del pacchetto imagine R è possibile solo per i seguenti motivi su prova :
- interruzione della scolarizzazione fino alla fine dell'anno scolastico (interruzione della frequenza, lunga malattia e infortunio). È necessario fornire un certificato;
- tirocinio di durata superiore a 2 mesi svolto al di fuori dell'Île-de-France (solo per studenti e apprendisti iscritti in un istituto situato nell'Île-de-France al momento della sottoscrizione). Deve essere fornita la prova;
- trasloco al di fuori dell'Île-de-France. Deve essere fornita la prova del nuovo indirizzo;
- Morte del portatore. Deve essere fornito un certificato di morte;
- beneficiario della Tariffa di Trasporto Solidale.
I documenti giustificativi forniti devono essere redatti in francese.
Invio della lettera di disdetta
Il pagatore del pacchetto deve inviare la richiesta, corredata della prova all'Agenzia immagina R:
- via e-mail all'indirizzo [email protected]
- o per posta all'Agenzia imagine R tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento (LRAR) indirizzata all'Agenzia imagine R:
AGENZIA IMAGINE R
TSA 94444
77213 AVON CEDEX