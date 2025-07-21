Come posso sottoscrivere un pacchetto Imagine R Junior?

Aggiornato su 21 luglio 2025

Il pacchetto imagine R Junior al prezzo di 24,80 euro, inclusa la quota di iscrizione di 8 euro, è destinato ai bambini sotto gli 11 anni al 31 dicembre 2025.

Ti consente di viaggiare in tutta la rete dell'Île-de-France, tutti i giorni della settimana e senza limiti, per un periodo di 1 anno dal 1 ° settembre.

L'abbonamento al pacchetto imagine R Junior viene effettuato solo online sul nostro sito web.

Consulta laGuida Imagine Rper trovare i passaggi di sottoscrizione passo-passo.

Condizioni di abbonamento

  • Il bambino deve avere meno di 11 anni al 31 dicembre dell'anno di sottoscrizione del pacchetto.
  • Il bambino deve risiedere nell'Île-de-France.
  • Non viene applicata alcuna condizione delle risorse.

Come iscriversi per tuo figlio?

Prima dei 16 anni, un giovane non può sottoscrivere un pacchetto da solo: un pagatore (genitore o parente) deve sottoscrivere l'abbonamento per il giovane titolare.

La sottoscrizione avviene anche online, dal tuoSpazio Personale del pagatore : in fondo alla pagina, clicca su "Iscriviti per un nuovo titolare".

Tutti i dettagli sull'abbonamento nellaGuida imagine R.

Limiti del piano

  • Nessuna sovvenzione o borsa di studio può essere applicata a questo tasso.
  • Un terzo pagatore (college, scuola superiore, municipio ...) non può finanziare un pacchetto imagine R alla tariffa Junior.
  • Se desideri abbonarti per posta, non potrai usufruire della vantaggiosa tariffa imagine R Junior di 24,80 euro: verrà applicata la tariffa regionale di 392,30 euro (384,30 euro + 8 euro di spese amministrative).