Come posso sottoscrivere un pacchetto Imagine R Junior?
Il pacchetto imagine R Junior al prezzo di 24,80 euro, inclusa la quota di iscrizione di 8 euro, è destinato ai bambini sotto gli 11 anni al 31 dicembre 2025.
Ti consente di viaggiare in tutta la rete dell'Île-de-France, tutti i giorni della settimana e senza limiti, per un periodo di 1 anno dal 1 ° settembre.
L'abbonamento al pacchetto imagine R Junior viene effettuato solo online sul nostro sito web.
Consulta laGuida Imagine Rper trovare i passaggi di sottoscrizione passo-passo.
Condizioni di abbonamento
- Il bambino deve avere meno di 11 anni al 31 dicembre dell'anno di sottoscrizione del pacchetto.
- Il bambino deve risiedere nell'Île-de-France.
- Non viene applicata alcuna condizione delle risorse.
Come iscriversi per tuo figlio?
Prima dei 16 anni, un giovane non può sottoscrivere un pacchetto da solo: un pagatore (genitore o parente) deve sottoscrivere l'abbonamento per il giovane titolare.
La sottoscrizione avviene anche online, dal tuoSpazio Personale del pagatore : in fondo alla pagina, clicca su "Iscriviti per un nuovo titolare".
Tutti i dettagli sull'abbonamento nellaGuida imagine R.
Limiti del piano
- Nessuna sovvenzione o borsa di studio può essere applicata a questo tasso.
- Un terzo pagatore (college, scuola superiore, municipio ...) non può finanziare un pacchetto imagine R alla tariffa Junior.
- Se desideri abbonarti per posta, non potrai usufruire della vantaggiosa tariffa imagine R Junior di 24,80 euro: verrà applicata la tariffa regionale di 392,30 euro (384,30 euro + 8 euro di spese amministrative).