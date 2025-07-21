Cosa sono i controlli aggiuntivi?
Hai ricevuto un'e-mail dall'indirizzo [email protected] o una lettera che ti chiede di restituire determinati documenti giustificativi (prova di identità, notifica di borsa di studio o certificato di scolarizzazione)?
Questo è normale
Nell'ambito dell'abbonamento imagine R, è previsto nelle CGUV (articolo 2-4) che l'Agenzia imagine R si riserva il diritto di effettuare controlli supplementari.
I documenti giustificativi devono essere inviati (via e-mail o posta) entro un mese dall'invio della richiesta da parte dell'Agenzia Imagine R.
- via e-mail: [email protected]
- per posta:
AGENZIA IMAGINE R
TSA 54449
977213 AVON CEDEX
Se i documenti non vengono restituiti, l'Agenzia Imagine R considererà che il Titolare non ha diritto al pacchetto imagine R e può risolvere automaticamente il contratto. Questa risoluzione implica anche il divieto di sottoscrivere un nuovo pacchetto imagine R per 3 anni.