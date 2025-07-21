L'importo del mio primo pagamento mensile è più alto, è normale?
Quando ti abboni, hai scelto il metodo di pagamento tramite addebiti mensili e vedi un importo più alto durante il primo pagamento mensile.
Questo è abbastanza normale, e ti è stato annunciato quando hai sottoscritto il tuo pacchetto imagine R.
Infatti, il primo pagamento mensile include:
- l'importo del primo mese di sottoscrizione del pacchetto
- la quota di iscrizione annuale di 8 euro, dovuta, anche in caso di rinnovo
- l'importo dei pagamenti mensili dovuti tra la data di validità del pacchetto e la data di sottoscrizione. Infatti, indipendentemente dalla data di sottoscrizione, il prezzo del pacchetto imagine R è dovuto per intero.
Come promemoria
Ecco le date di inizio della validità dei pacchetti imagine R:
- immagina R School e immagina R Junior:
- per un primo abbonamento: 1 settembre
- per il rinnovo: 1° ottobre
- immagina R Student:
il 1 ° di ogni mese, a scelta: settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio
In caso di sottoscrizione tardiva, i pagamenti mensili dovuti vengono detratti con il primo pagamento mensile.
Alcuni esempi
- Se sottoscrivi un pacchetto Imagine R School a gennaio, i mesi da settembre a gennaio dovranno essere pagati in un'unica soluzione tramite addebito diretto (compresi gli 8 euro di tasse di iscrizione) alla prima rata.
- Se sottoscrivi un pacchetto Imagine R Student a marzo, i mesi da gennaio a marzo dovranno essere pagati in un'unica soluzione (compresi gli 8 euro di tasse di iscrizione) alla prima rata.