L'importo del mio primo pagamento mensile è più alto, è normale?

Aggiornato su 21 luglio 2025

Quando ti abboni, hai scelto il metodo di pagamento tramite addebiti mensili e vedi un importo più alto durante il primo pagamento mensile.

Questo è abbastanza normale, e ti è stato annunciato quando hai sottoscritto il tuo pacchetto imagine R.

Infatti, il primo pagamento mensile include:

  • l'importo del primo mese di sottoscrizione del pacchetto
  • la quota di iscrizione annuale di 8 euro, dovuta, anche in caso di rinnovo
  • l'importo dei pagamenti mensili dovuti tra la data di validità del pacchetto e la data di sottoscrizione. Infatti, indipendentemente dalla data di sottoscrizione, il prezzo del pacchetto imagine R è dovuto per intero.

Come promemoria

Ecco le date di inizio della validità dei pacchetti imagine R:

  • immagina R School e immagina R Junior:
    - per un primo abbonamento: 1 settembre
    - per il rinnovo: 1° ottobre
  • immagina R Student:
    il 1 ° di ogni mese, a scelta: settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio

In caso di sottoscrizione tardiva, i pagamenti mensili dovuti vengono detratti con il primo pagamento mensile.

Alcuni esempi

  • Se sottoscrivi un pacchetto Imagine R School a gennaio, i mesi da settembre a gennaio dovranno essere pagati in un'unica soluzione tramite addebito diretto (compresi gli 8 euro di tasse di iscrizione) alla prima rata.
  • Se sottoscrivi un pacchetto Imagine R Student a marzo, i mesi da gennaio a marzo dovranno essere pagati in un'unica soluzione (compresi gli 8 euro di tasse di iscrizione) alla prima rata.