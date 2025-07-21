Quando ti abboni, hai scelto il metodo di pagamento tramite addebiti mensili e vedi un importo più alto durante il primo pagamento mensile.

Questo è abbastanza normale, e ti è stato annunciato quando hai sottoscritto il tuo pacchetto imagine R.

Infatti, il primo pagamento mensile include:

l'importo del primo mese di sottoscrizione del pacchetto

la quota di iscrizione annuale di 8 euro, dovuta, anche in caso di rinnovo

l'importo dei pagamenti mensili dovuti tra la data di validità del pacchetto e la data di sottoscrizione. Infatti, indipendentemente dalla data di sottoscrizione, il prezzo del pacchetto imagine R è dovuto per intero.

Come promemoria

Ecco le date di inizio della validità dei pacchetti imagine R:

immagina R School e immagina R Junior:

- per un primo abbonamento: 1 settembre

- per il rinnovo: 1° ottobre

immagina R Student:

il 1 ° di ogni mese, a scelta: settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio

In caso di sottoscrizione tardiva, i pagamenti mensili dovuti vengono detratti con il primo pagamento mensile.

Alcuni esempi