Come ottenere un certificato di pacchetto annuale Navigo?
Hai bisogno di un certificato di pacchetto?
Hai a tua disposizione diverse possibilità per ottenerlo:
- online, dal tuo Spazio Personale: Clicca sul tuo contratto, "Il mio certificato" e lasciati guidare.
- presso un'agenzia di vendita RATP, SNCF o OPTILE, o presso uno sportello RATP o Navigo SNCF Service Desk. Questo servizio è disponibile anche presso tutti gli sportelli RATP.
- Per posta: invia la tua richiesta al seguente indirizzo:
AGENZIA NAVIGO ANNUALE
TSA 16606
95905 Cergy Pontoise cedex 9
BUONO A SAPERSI:
Non verrà rilasciato alcun certificato per un pass giornaliero Navigo. Se l'acquisto è stato effettuato con il telefono, la prova di acquisto ti verrà inviata via e-mail.