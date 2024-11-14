Come sottoscrivere un abbonamento annuale Navigo?
Puoi iscriverti direttamente online sul nostro sito web o recandoti presso l'agenzia commerciale dei vettori, alcuni sportelli RATP o alcuni sportelli SNCF Navigo Service.
Iscriviti online
Vai allo spazio di abbonamento online, porta il tuo metodo di pagamento (RIB o carta di credito) e una foto in formato digitale jpeg o gif (da scaricare o scattare con la tua webcam, cellulare o tablet).
Rispondi a entrambe le domande e lasciati guidare.
Se la tua richiesta è completa (foto conforme ai requisiti, pagamento accettato e contratto firmato elettronicamente), l'abbonamento annuale Navigo viene, a seconda della tua scelta, inviato a casa tua entro un massimo di 10 giorni (esclusi i fine settimana e i giorni festivi) o viene pubblicato in un'agenzia commerciale di vettori, alcuni sportelli RATP o nei banchi di servizio SNCF Navigo 3 giorni lavorativi dopo l'ordine su presentazione di un documento di identità.
BUONO A SAPERSI:
Se non sei il pagatore del tuo pacchetto, il pagatore riceverà via e-mail, per la firma, il contratto elettronico.
Se vuoi beneficiare dei prezzi Senior e non hai ancora un pacchetto Navigo annuale, vai direttamente in agenzia.
Iscriviti in un'agenzia
Vai all'agenzia commerciale dei vettori, ad alcuni sportelli RATP o ad alcuni sportelli Navigo SNCF. Tenere a portata di mano una delle seguenti opzioni:
- un documento d'identità,
- un RIB e un mezzo di pagamento per il primo pagamento mensile, se si sceglie di pagare tramite addebito diretto,
- una carta di credito o contanti (solo in filiale), se si sceglie di pagare in contanti.
NB: non è necessario fornire una foto, verrà scattata direttamente sul posto. Il tuo abbonamento annuale Navigo ti verrà consegnato immediatamente.