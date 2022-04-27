Non ho un pacchetto Navigo annuale, come posso richiedere i prezzi Senior?
Per sapere se sei idoneo, devono essere soddisfatte due condizioni:
- Avere 62 anni o più;
- Non avere un'attività professionale, o esercitare un'attività professionale rigorosamente inferiore a metà tempo.
Se puoi beneficiare del prezzo Senior e non hai un abbonamento annuale Navigo, la richiesta del prezzo Senior può essere effettuata recandoti presso l'agenzia commerciale dei vettori, alcuni sportelli RATP o alcuni sportelli di servizio Navigo SNCF.
Per abbonarsi e ottenere subito il tuo abbonamento Navigo Annual Senior Pricing, porta:
- un RIB (solo il pagamento tramite addebito diretto è possibile per il pacchetto Navigo Annual Senior Pricing)
- un documento d'identità
Non è necessario fornire una foto, verrà scattata direttamente sul posto.
Il tuo abbonamento annuale Navigo ti verrà consegnato immediatamente.