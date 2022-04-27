Non ho un pacchetto Navigo annuale, come posso richiedere i prezzi Senior?

Per sapere se sei idoneo, devono essere soddisfatte due condizioni:

  • Avere 62 anni o più;
  • Non avere un'attività professionale, o esercitare un'attività professionale rigorosamente inferiore a metà tempo.

Se puoi beneficiare del prezzo Senior e non hai un abbonamento annuale Navigo, la richiesta del prezzo Senior può essere effettuata recandoti presso l'agenzia commerciale dei vettori, alcuni sportelli RATP o alcuni sportelli di servizio Navigo SNCF.

Per abbonarsi e ottenere subito il tuo abbonamento Navigo Annual Senior Pricing, porta:

- un RIB (solo il pagamento tramite addebito diretto è possibile per il pacchetto Navigo Annual Senior Pricing)

- un documento d'identità

Non è necessario fornire una foto, verrà scattata direttamente sul posto.

Il tuo abbonamento annuale Navigo ti verrà consegnato immediatamente.