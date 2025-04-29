Per sapere se sei idoneo, devono essere soddisfatte due condizioni:

Avere 62 anni o più;

Non avere un'attività professionale, o esercitare un'attività professionale rigorosamente inferiore a metà tempo.

Se puoi beneficiare della tariffa Senior e disponi di un abbonamento annuale Navigo, la richiesta della tariffa Senior può essere effettuata online dal tuo spazio personale o recandoti presso l'agenzia commerciale dei vettori, alcuni sportelli RATP o alcuni sportelli SNCF Navigo Service.

Devi prima assicurarti che il tuo pacchetto annuale Navigo sia "tutte le zone", cioè la zona 1-5, pagata da addebiti diretti, non sia sospesa, non abbia debiti:

Quindi, per richiedere il prezzo Senior, porta la tua prova di identità in formato digitale (jpeg, gif, bmp, tiff, png o pdf).

Come promemoria, il documento d'identità deve essere uno dei seguenti: carta d'identità, libretto di famiglia, passaporto, patente di guida francese o straniera, carta di combattente rilasciata dalle autorità militari francesi, permesso di soggiorno temporaneo, carta di soggiorno, carta di cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Accedi al tuo spazio personale, quindi lasciati guidare.

Se soddisfi i requisiti di idoneità, i prezzi Senior saranno presi in considerazione per il prossimo addebito diretto o il successivo a seconda della data di convalida della domanda da parte dell'Agenzia Navigo Annuale.

BUONO A SAPERSI:

Assicurati di effettuare la tua richiesta in anticipo in modo che sia convalidata dall'Agenzia Navigo Annuel prima del 15 del mese corrente e che possa avere effetto il primo giorno del mese successivo.

Il tempo di elaborazione per le richieste di prezzo Senior è di 5 giorni (esclusi i fine settimana e le festività).