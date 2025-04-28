Pago in contanti: come posso rinnovare il pagamento del mio abbonamento annuale Navigo?
Se paghi in contanti il tuo pacchetto annuale Navigo, ti verrà inviata una lettera circa 2 mesi prima della data di scadenza invitandoti a effettuare un nuovo pagamento. Sarai quindi in grado di rinnovare il pagamento del tuo pacchetto in contanti:
- online dal tuo spazio personale (ad eccezione di un pacchetto finanziato da un Terzo Pagatore)
- presso l'agenzia commerciale dei vettori, presso alcuni sportelli RATP (solo con carta di credito) o presso il Navigo SNCF Service Desk
- per telefono o per posta
Agenzia annuale Navigo
TSA 16606
95905 Cergy Pontoise Cedex 9
Telefono : 09 69 39 22 22
(chiamata gratuita dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 o il sabato dalle 9 alle 20)
E-mail: [email protected]
BUONO A SAPERSI
Puoi anche scegliere di pagare tramite addebito diretto.
Per fare ciò, ti invitiamo a recarti presso un'agenzia commerciale dei vettori, alcuni sportelli RATP o il banco dei servizi SNCF Navigo, dotato di:
- un documento d'identità,
- un RIB,
- e un mezzo di pagamento per pagare la prima rata mensile.
Si noti che questa azione sarà possibile solo al momento del rinnovo del pacchetto annuale Navigo.
Se non rinnovi il pagamento per il tuo piano prima della scadenza, verrà automaticamente sospeso. Dovrai quindi recarti presso l'agenzia commerciale dei vettori, presso alcuni sportelli RATP o presso il banco dei servizi Navigo SNCF con il tuo abbonamento annuale Navigo, per richiedere la restituzione.