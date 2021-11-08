Quando ho diritto alla rizonizzazione sul mio abbonamento annuale Navigo?
I pacchetti Navigo Annuel 2-3, 3-4 e 4-5 beneficiano della "dezonazione", ovvero della possibilità di viaggiare in tutta la regione, indipendentemente dalle zone sottoscritte:
- da sabato dalle 00:00 a domenica fino alle 23:59,
- festivi dalle 00:00 alle 23:59,
- dal 15 luglio alle 00:00 al 15 agosto alle 23:59,
- e durante le brevi vacanze scolastiche della zona C (Ognissanti, Natale, inverno e primavera) dal giorno successivo alla fine delle lezioni dalle 00:00 alle 23:59 del giorno precedente la ripresa delle lezioni, come definito dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Il tempo preso in considerazione è il momento della convalida all'ingresso del modo di trasporto utilizzato.