Come sottoscrivere un abbonamento annuale Navigo per un nuovo titolare?
Vuoi pagare un abbonamento annuale Navigo di un altro titolare?
È possibile abbonarsi presso un'agenzia commerciale di vettori, punti vendita RATP o Navigo SNCF Service Desk :
- La presenza del pagatore e del titolare è obbligatoria
- Documenti richiesti : presentare un documento d'identità del titolare.
- Foto in loco : la foto del titolare verrà scattata direttamente in agenzia.
- Metodo di pagamento : avere un RIB e un metodo di pagamento (quello del pagatore), se si sceglie di pagare con addebito diretto o una carta di credito se si sceglie di pagare in contanti.
L'abbonamento annuale Navigo caricato su un pacchetto sarà emesso immediatamente.
Glossario
- Titolare: la persona che beneficia del pacchetto annuale Navigo. La sua foto e il suo nome appaiono sul pass annuale Navigo.
- Pagatore: la persona che effettua il pagamento del pacchetto.